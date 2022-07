Iako ovaj tekst pišemo povodom Alenova rođendana, činjenica je, kako je to i otkrio prije dvije godine - da ih on uopće ne voli: "Ja već desetljećima ne slavim rođendan. Znam da je to malo čudno, možda i ružno, ali čak ne volim ni da mi se donesu pokloni taj dan. Više volim neki drugi dan napraviti spontanu fešticu. Dosta sam emotivan i na rođendan me uhvati neka tjeskoba. Ne volim gužvu. Taj dan volim biti sam, a onda drugi dan napravim feštu", rekao je Alen.