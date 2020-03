BIVŠA SUPRUGA ZORANA MAMIĆA SE ZARUČILA: ‘Za mene je to zapravo vrhunac’

Vanja Horvat zaručila se za partnera Mladena Vebera

Bivša supruga Zorana Mamića, Vanja Horvat, u intervjuu za IN Magazin otkrila je da se zaručila za svog partnera Mladena Vebera, bivšeg suradnika Emila Tedeschija i trenutnog dopredsjednika Uprave Stanić Grupe. “Svi oko nas, da, znaju nas pitati, nama se ne žuri”, rekla je Vanja na pitanje o braku. Zatim je dodala: “Tko zna, možda s vremenom, sad smo mali korak napravili prema tome, a dalje ćemo vidjeti…” Nakon toga je priznala da su se zaručili.

‘Od prvog dana smo se našli’

“Za mene je to nešto što je zapravo vrhunac, a dalje ništa ne trebamo ni napraviti. Baš taj osjećaj pripadnosti, od prvog dana smo se baš našli. Imamo toliko zajedničkih stvari, tema, smijeha. Jedino je bitna tu ljubav, ako nema ljubavi, onda sve drugo pada u vodu. Nismo ni jedno ni drugo od nekakvih formalnosti i papirologije. Ako se voliš, voliš se i bez papira”, rekla je. “Mi smo kao jedan stari dugoročni, dugogodišnji par, sve spontano kod nas funkcionira. On ima troje predivne djece, ja imam dvoje. On je super s mojom djecom, meni su njegova djeca beskrajno draga”, dodala je.

Ponosna baka

Vanja je od 2018. godine baka malene Vite koju je rodila njezina kći Nina. “Jedva čekam vikend da ju mogu malo ukrasti i provesti vrijeme s njom. Samo izmišljam gdje bih joj što kupila, kako bih ju razveselila, kamo bih ju vodila. Jako, jako je volim”, rekla je. Vanja je sa Zoranom Mamićem bila u braku 17 godina i imaju dvoje djece, 25-godišnju Ninu i 22-godišnjeg Brunu. Rastali su se prije osam godina. Zoran se 2014. vjenčao s Riječankom Anom Šikić. Međutim, ljubav nije potrajala pa su se razveli nakon dvije godine braka. Šuškalo se da je razlog manekenka Antica Filipović Grčić.

Vanja i Mladen zajedno su od početka 2018. godine.

