Zaručila se bivša supruga od Rossa iz 'Prijatelja': Detalj s fotografija izazvao lavinu reakcija

Britanska umjetnica Zoe Buckman (40), bivša supruga glumca Davida Schwimmera (59), zvijezde serije Prijatelji, objavila je da se zaručila za američkog ortopedskog kirurga Justina Salimana (52).

Sretnu vijest podijelila je u utorak na Instagramu, objavivši niz romantičnih fotografija snimljenih tijekom vikenda u rodnoj Velikoj Britaniji.

„Tijekom toplinskog vala na britanskom selu moj dečko postao je moj zaručnik. Upoznati njega već je bio odgovor na moje molitve, a sada zaista ne znam što učiniti s ovom razinom zahvalnosti“, napisala je Buckman.

Dodala je i kako se osjeća počašćeno te obećala da će „zauvijek čuvati ovo obećanje“, zahvalivši Salimanu što je izabrao upravo nju.

Na jednoj od fotografija vidi se trenutak prosidbe, Justin Saliman kleči na jedno koljeno i drži kutijicu sa zaručničkim prstenom.

Buckman je pritom emotivno odala počast svojoj pokojnoj majci Jennie Buckman, dugogodišnjoj voditeljici glumačkog odjela prestižne londonske akademije RADA, koja je preminula 2019. godine nakon dugotrajne borbe s rakom dojke.

„Znam da je moja mama mirna i sretna znajući da je njezina kći pronašla tebe“, poručila je umjetnica.

Par je ubrzo nakon objave primio brojne čestitke prijatelja i kolega iz umjetničkih krugova. Među njima se našla i televizijska voditeljica Olivia Wayne, koja im je uputila čestitku uz tradicionalni židovski izraz „mazel tov“.

Ostali su bliski nakon razvoda

Zoe Buckman i David Schwimmer bili su u braku sedam godina, a razveli su se 2017. godine. Unatoč prekidu, ostali su u vrlo dobrim odnosima te zajedno odgajaju svoju 15-godišnju kćer Cleo.

Njihova ljubavna priča započela je 2007. godine u Londonu, gdje je Buckman radila kao konobarica u klubu Cuckoo Club, dok je Schwimmer režirao film Run, Fat Boy, Run. Vjenčali su se 2010., a godinu dana kasnije dobili su kćer.

Nakon razvoda nastavili su održavati prijateljski odnos, a 2020. godine zajedno su sudjelovali na prosvjedu pokreta Black Lives Matter u New Yorku.

Foto: Hyperstar/Alamy/Profimedia

Tko je Justin Saliman?

Justin Saliman ugledni je ortopedski kirurg iz Los Angelesa, educiran na Sveučilištu Stanford, a radi u bolnici Cedars-Sinai. Osnivač je tvrtke Ceterix Orthopaedics te izumitelj medicinskog uređaja NovoStitch Pro Meniscal Repair System.

Njegovu je tvrtku 2019. godine preuzela kompanija Smith & Nephew za, prema dostupnim informacijama, oko 105 milijuna dolara.

Saliman je ranije bio u vezi s glumicom Sofijom Vergarom, zvijezdom serije Moderna obitelj. Njihova je romansa potvrđena 2024. godine, no prekinuli su početkom 2025. Prije toga bio je u braku s glumicom Bree Turner, poznatom po ulozi Rosalee u seriji Grimm. Bivši supružnici imaju dvoje djece.

Zanimljivo je kako su se odmah nakon vijesti o zarukama, na društvenim mrežama pojavili komentari onih koji tvrde kako Saliman neodoljivo podsjeća na Schwimmera. "Bivši i budući muž kao braća", jedan je od komentara.

Uspješna umjetnička karijera

Zoe Buckman danas je afirmirana multidisciplinarna umjetnica poznata po feminističkim skulpturama i instalacijama koje istražuju teme identiteta, majčinstva i smrtnosti.

Među njezinim najpoznatijim radovima ističu se Every Curve, projekt u kojem su stihovi rap pjesama izvezeni na vintage donje rublje, te Present Life, instalacija koja uključuje njezinu plastiniranu posteljicu uokvirenu mramorom.

Rođena u istočnom Londonu, Buckman je svoje radove izlagala u uglednim institucijama poput Nacionalne galerije portreta u Londonu, Muzeja moderne umjetnosti u San Franciscu te muzeja Whitney u New Yorku.