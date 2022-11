Bivša srpska košarkašica Milica Dabović (40) na svom se Twitteru pohvalila da je otvorila svoj Only Fans profil te je izazvala lavinu reakcija.

"Odlučila sam vam uslišiti želje. Volim se slikati, volim svoje tijelo tako da sve slike od sada idu tamo. Još jedan skandal manje-više. Pala je i oklada da ću imati 1000 subscribera za 48 sati", napisala je Milica.

Oduševljeni pratitelji uputili su joj brojne poruke podrške. "Totalna podrška", "Ako može neka slika gratis?" "Hoće li biti golotinje?", "Samo naprijed", poručili su joj.

No, kritičari su joj zamjerili što je otvorila stranicu za odrasle, a Milica im je odgovorila bez dlake na jeziku.

'Ništa mi ne možete'

"Muškarci, većina, oduševili ste me! Tko razumije, shvatit će. Tek sada shvaćam koliko je žena ženi najveći neprijatelj! Ja kada nemam što lijepo za reći, šutim. Do 40. sve što sam radila osudili ste, razlika je što mi sada ništa ne možete, ni da me poljubite u ovo slatko du*e", poručila im je.

Podsjetimo, Milica je ostvarila zavidnu košarkašku karijeru. Bila je europska prvakinja te je osvojila brončanu medalju na Olimpijskim igrama. Njen Instagram bio je sve donedavno otvoren za javnost, a objavom ususret svom 40. rođendanu uzburkala je mnoge duhove.

Seksi Milica objavila je fotografiju u grudnjaku i gaćicama, ali u pomalo umjetničkom stilu - na što su njezini pratitelji pokrenuli raspravu. Nekima se njeno seksi izdanje svidjelo, a nekima nije.

"Još malo odbrojavam do 40, pa i nije tako loše?", napisala je Milica u opisu objave. Odlično izgledaš", "Kao vino si", "Nisi mi neki primjer", "Ovo ti nije trebalo", "Ekstra si", bili su samo neki od komentara.