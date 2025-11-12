Bivša kraljica filmova za odrasle danas propovijeda o Bogu: 'Otvorite Bibliju, nećete požaliti'

Nekada najpoznatija zvijezda filmova za odrasle, Jenna Jameson (51), odlučila je okrenuti potpuno novu stranicu u životu. Nakon burnih desetljeća u središtu skandala i reflektora, Jameson je na društvenim mrežama otkrila da se – krsti.

U emotivnom videu objavljenom na Instagramu, bivša glumica izgovara riječi „Mijenjam stranu“, dok u opisu ističe da napušta svoj nekadašnji imidž i posvećuje se vjeri.

“Nakon godina u kojima sam bila poznata po svom tijelu i grijehu, dolazi vrijeme za krštenje i pomaganje drugima da pronađu Isusa”, napisala je. Uz objavu je dodala i jasnu poruku pratiteljima: “Otvorite Bibliju, nećete požaliti.”

Novo poglavlje u životu

U razgovoru za The New York Post, Jameson je dodatno pojasnila svoju odluku rekavši kako sada otvoreno i ponosno govori o svojem hodu s Isusom Kristom.

“Objavljivanje moje ljubavi prema njemu otvara oči mnogima da shvate da nisu nepopravljivi”, istaknula je.

Njezina objava ubrzo je izazvala lavinu reakcija. Brojni su obožavatelji pohvalili njezinu odluku da stavi duhovnost ispred slave, a komentari podrške počeli su se nizati.

“Tako sam ponosna na tebe, djevojko! Nastavi dijeliti Božju ljubav”, napisala je jedna pratiteljica. “Isus će ti pomoći... molim se za tvoju snagu”, dodao je drugi obožavatelj.

Jenna je mnoge dirnula i time što se u komentarima zahvaljivala svima koji su je podržali. “Dobrodošla na pobjedničku stranu”, poručili su joj fanovi, a ona je uzvratila – “Hvala vam, osjećam mir.”

Povratak vjeri nakon teških godina

Ovo nije prvi put da Jameson javno govori o vjeri. Još u rujnu je podijelila usporedne fotografije iz mladosti i sadašnjosti, napisavši:

“Prošla sam puno toga, ali sam zahvalna. Ponovno sam pronašla vjeru i osjećam mir. Moje vjerovanje u Svevišnjeg dalo mi je snagu za koju nisam znala da postoji.”

Od skandala do duhovnog mira

Jenna, pravim imenom Jennifer Marie Massoli, u svijet odraslih filmova ušla je 90-ih i vrlo brzo postala jedno od najpoznatijih imena industrije. Povukla se 2008., a kratko se vratila kao webcam model 2013. godine.

Njezin privatni život bio je jednako turbulentan – iza sebe ima tri braka i brojne javne veze. Iz odnosa s UFC borcem Titom Ortizom ima 16-godišnje blizance, a s bivšim zaručnikom Liorom Bittonom osmogodišnju kćer Batel.

Prošle godine okončala je i treći brak s Jessijem Lawless, koji je za razvod okrivio Jenninu navodnu borbu s alkoholom. No čini se da je Jameson sada pronašla smjer koji joj donosi unutarnji mir.

“Ovo je moj novi početak. Moja vjera je moj put i želim njome pomoći drugima,” poručila je svojim pratiteljima.

