Naša bivša misica Anica Kovač (47) i danas mami poglede gdje god se pojavi, a nemamo je često priliku vidjeti.

Tako je sada ukrala svu pažnju kad se pojavila na promociji novog albuma bivše Frajle Marije Mirković pod nazivom "Ja sam Marija".

Na događaju, Anica je pozirala na fotografima, a u svojoj jednostavnoj crnoj kombinaciji s kariranim sakoom, još jednom je potvrdila svoju sposobnost da se istakne u masi bez pretjeranog truda.

Foto: Pixsell Foto: Pixsell Anica Kovač

Nije zgorega podsjetiti da je Anica postala Miss Hrvatske sa samo 19 godina, još davne 1995. godine. Također, bila je proglašena prvom pratiljom na izboru za Miss svijeta.

Ono što dodatno ističe njezinu iznimnost jest činjenica da je haljina dizajnerice Branke Donassy, koju je nosila tada, proglašena najljepšom na svijetu.

Ovaj izuzetan uspjeh ostaje jedinstven, a Anica i dalje drži titulu naše najuspješnije misice, koju ni jedna Hrvatica do danas nije uspjela ponoviti ili nadmašiti.

"Ja sam se prijavila na izbor Miss Hrvatske samo da pobijedim zbog auta. Kad su mi rekli da moram živjeti u Zagrebu, ja sam se hvatala za glavu. Onda su mi rekli da moram ići na svjetski izbor, rekla sam: 'Ajde dobro, ići ću.' Sve sam cure vidjela, mislim da nas je bilo 84, vidjela sam Venezuelku i rekla sam: 'Ova mala bolja je od mene', ona je i pobijedila. Kako gledam na to? Ne znam, puno je godina prošlo, ne živim život misice, to je bilo, opet kažem, da se dobije auto... hahaha... Lijepe su to uspomene i smatram da Hrvatska ima najljepše žene na svijetu", ispričala je Anica jedne prilike.

Foto: Pixsell Foto: Pixsell Anica Kovač

I danas, gotovo pri samom pragu pedesetih, Anica i dalje uživa u poplavi komplimenata koji je prate gdje god da se pojavi, a njezina privlačnost i šarm ostavljaju snažan dojam na ljude oko nje.

"Ja volim da lijepo starim! Može bit da se i ne opterećujem. Ja mislim da ljepota i starost nose svoje. Mislim da kroz tu neku energiju koju ja evo za sebe mogu reći, znaš i sam kakvu imam, i većina ljudi znaju zato što sam ja i privatno i u javnosti uvijek ista, mislim da je to možda neki ključ", rekla je.

Od 2001. godine, Anica je u sretnom braku s bivšim nogometašem Robertom Kovačem. Njih dvoje zajedno su roditelji troje djece: kćeri Leticije i Viktorije te sina Marka.

