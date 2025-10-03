DISNEYJEVE ZVIJEZDE DANAS /

Bivša kolegica iz serije: 'Sabrini Carpenter divim se već desetljeće'

Bivša kolegica iz serije: 'Sabrini Carpenter divim se već desetljeće'
Foto: profimedia

Danielle Fishel otkrila koliko ju je oduševila bivša kolegica Sabrina Carpenter

3.10.2025.
18:46
Hot.hr
profimedia
Sabrina Carpenter (26), koja je karijeru započela kao glumica na Disney Channelu, danas je jedna od najuspješnijih mladih pop zvijezda. Glazbeni uspijeh ostvarila je albumom Emails I Can’t Send, no pravo osvajanje svjetske scene dogodilo se 2024. hitovima Espresso i Please Please Please, koji su dominirali top-listama. Album Short n’ Sweet donio joj je i prvi Grammy, a najnoviji projekt Man’s Best Friend potvrđuje da njezina kreativnost ne jenjava.

Bivša kolegica iz serije: 'Sabrini Carpenter divim se već desetljeće'
Foto: profimedia

Podrška bivše kolegice

Danielle Fishel (44), najpoznatija po ulozi u seriji Boy Meets World te kasnije i Girl Meets World, gdje je glumila Sabrininu učiteljicu, otkrila je koliko je oduševljena njezinim razvojem. "Divim joj se već desetljeće", rekla je Fishel, koja trenutno sudjeluje u showu Ples sa zvijezdama.

"Uvijek sam joj govorila da sluša svoje instinkte. I u tome je stvarno dobra. Ona je snažna žena koja zna svoju vrijednost i nikome ne dopušta da je tretira kao malu djevojčicu", izjavila je za New York Post.

Bivša kolegica iz serije: 'Sabrini Carpenter divim se već desetljeće'
Foto: Profimedia

Od serije do showa

Fishel je upravo Sabrininu pjesmu Manchild s albuma Man’s Best Friend izabrala za svoj nastup u Plesu sa zvijezdama, što dodatno svjedoči o njezinom divljenju prema bivšoj kolegici koja je izrasla u pravu glazbenu ikonu.

