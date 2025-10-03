Bivša kolegica iz serije: 'Sabrini Carpenter divim se već desetljeće'

Sabrina Carpenter (26), koja je karijeru započela kao glumica na Disney Channelu, danas je jedna od najuspješnijih mladih pop zvijezda. Glazbeni uspijeh ostvarila je albumom Emails I Can’t Send, no pravo osvajanje svjetske scene dogodilo se 2024. hitovima Espresso i Please Please Please, koji su dominirali top-listama. Album Short n’ Sweet donio joj je i prvi Grammy, a najnoviji projekt Man’s Best Friend potvrđuje da njezina kreativnost ne jenjava.

Podrška bivše kolegice

Danielle Fishel (44), najpoznatija po ulozi u seriji Boy Meets World te kasnije i Girl Meets World, gdje je glumila Sabrininu učiteljicu, otkrila je koliko je oduševljena njezinim razvojem. "Divim joj se već desetljeće", rekla je Fishel, koja trenutno sudjeluje u showu Ples sa zvijezdama.

"Uvijek sam joj govorila da sluša svoje instinkte. I u tome je stvarno dobra. Ona je snažna žena koja zna svoju vrijednost i nikome ne dopušta da je tretira kao malu djevojčicu", izjavila je za New York Post.

Od serije do showa

Fishel je upravo Sabrininu pjesmu Manchild s albuma Man’s Best Friend izabrala za svoj nastup u Plesu sa zvijezdama, što dodatno svjedoči o njezinom divljenju prema bivšoj kolegici koja je izrasla u pravu glazbenu ikonu.

