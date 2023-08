No, Neda je ispričala potpuno drugu verziju njihovog rastanka. "Pamela i ja već duže vrijeme nismo zadovoljne njezinim ponašanjem u bendu. Tražile smo joj zamjenu već prije mjesec dana, a to smo joj i rekle u nadi da će se promijeniti i poboljšati svoje ponašanje, odnosno odraditi svoj posao bez prethodnog pitanja 'tko će to meni platiti'. Jako često je novac spominjan i nama to nije odgovaralo, posebno kada bi inzistirala na pitanjima oko honorara za neke stvari koje smo odrađivale za naše prijatelje, poput ronjenja s Kristijanom Curavićem", pojasnila je pjevačica. Nakon što je napustila Feminnem, Nikol se okušala u solo karijeri, no nije prošla baš nešto zapaženo. Ona se kasnije udala za nogometaša Ivana Šunjića s kojim ima dijete te živi povučeno sa svojom obitelji u Njemačkoj. Nikol danas izgleda totalno drugačije, a koliko se promijenila, uvjerite se sami u našoj galeriji!