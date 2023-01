Bivša domina Carrie Royale (51) rekla je da je bila "zgrožena" kad je saznala da je princ Harry u svojim memoarima "Spare" objavio "razvodnjeni" prikaz njihovog 18+ tuluma u gradu grijeha, piše Daily Star.

Fatalna plavuša tvrdi da su raskalašenu zabavu imali u Las Vegasu 2012. godine. Harry u svojoj knjizi uopće ne spominje Carrie te krivi svoje prijatelje što su pozvali djevojke u njegov apartman. Nakon toga snimke njihove gole partije biljara obišle su svijet.

Carrie, koja je rođena u Britaniji, a živi u Americi, te je kratko vrijeme radila kao domina, otkrila je za Daily Star da je provela najmanje 20 minuta čavrljajući s golim sramežljivim muškarcem dok je bila u tanga bikiniju.

"On je takva kukavica. Znala sam da neće reći istinu u svojoj knjizi. Potpuno je izostavio cijeli incident u svom showu na Netflixu, pa sam zapravo iznenađena što ga je uopće spomenuo u svojim memoarima. Bila sam s njim u njegovoj sobi dobrih 20 minuta. Puno smo se ljubili, a pri tome je nespretno mumljao", ispričala je Carrie.

Carrie, koja je imala 41 godinu kad je upoznala Harryja, dodala je da je razlog zbog kojeg nije išla do kraja s princem taj što se "obično 'tamo dolje' ne događa ništa kad popiju koliko je Harry popio".

Partija strip biljara s djevojkama

U njegovoj knjizi stoji da je završio gol zabavljajući se s djevojkama, svojim prijateljima i osiguranjem u hotelu Encore At Wynn u Vegasu nakon što se naljutio kada ga je netko iz njegove pratnje spriječio da tetovira kartu Bocvane na stopalu.

Kaže da je sjedio i durio se u klubu te "gledao povorku djevojaka kako dolaze i odlaze" dok je razgovarao sa svojim prijateljima te dodao: "Ali ostatak vremena proveo sam ne gledajući ništa ili misleći da su me natjerali da odustanem od svog sna da se tetoviram".

Harry je otkrio da su se oko dva ujutro vratili u njegov apartman te da su njegovi prijatelji pozvali četiri ili pet članova hotelskog osoblja te dvije djevojke koje su upoznali za stolovima za blackjack" da se pridruže after partyju. Tvrdi da su mu "djevojke koje igraju blackjack dale loš predosjećaj", ali je nakon toga bizarno priznao da je odlučio podići "ulog" igrajući partiju strip biljara.

Harry nije spomenuo Carrie te je potpuno prešutio 20 vrućih minuta koje su, kako ona kaže, proveli u njegovoj sobi nakon što ju je zgrabio za ruku i odveo do svog kreveta dok je bio jako napaljen.

Harry je u svojoj knjizi još otkrio da mu je jedan od njegovih tjelohranitelja rekao da ga je jedna od djevojaka na zabavi fotografirala te da je tada shvatio da su slike njegove stražnjice posvuda te da nikad neće nestati. Carrie, koja je tulumarila s hrpom svojih prijatelja one noći kad je upoznala Harryja, rekla nam je: "Ovo se stvarno dogodilo, a on je to izostavio u svojoj knjizi. Već je podivljao kad smo ja i još devet djevojaka odabrane da odemo u njegov apartman u Vegasu".

Harry je trčao naokolo gol

"Tada su za mene mislili da sam striptizeta, no ne znam zašto jer sam nakon tog 'incidenta' radila kao domina, no nikad nisam bila striptizeta i samo sam bila u Vegasu te sam se zabavljala sa svojim prijateljicama uz bazen. Prišao nam je jedan tip iz njegove pratnje i pitao nas želimo li ići na zabavu s princem Harryjem. Neke moje prijateljice nisu ni znale tko je on, ali ja jesam!", rekla je Carrie.

"Odveli su nas u ogromni VIP apartman i zabava je bila u punom jeku kad smo stigli, s hrpom pića u sobi i glazbom. Kad smo mi ušle, već su započeli partiju strip biljara. Harry je bio gol i trčao je uokolo smijući se i grleći ljude i iz nekog razloga tražio je da mu netko dade bijelu rukavicu kako bi se mogao pretvarati da je Michael Jackson.

Možda zato što sam govorila o tome da sam iz Britanije, uzeo me za ruku i odveo u svoju sobu. Govorio mi je kako misli da je nevjerojatno što je upoznao nekoga iz Engleske u Vegasu i rekao mi je da su mi oči lijepe. Nosila sam haljinu preko tanga bikinija, a ona je ubrzo spala i ostala sam samo u bikiniju, a on je već bio gol.

Ljubili smo se oko 20 minuta, a on je nakon toga samo rekao 'bilo je jako lijepo' i vratili smo se na zabavu. Do tada su drugi ljudi bili goli. Ne bih to nazvala punom orgijom jer je bilo puno izazova, zafrkancije i zabave. Nasmijala sam se kad sam pročitala da je izgubio nevinost sa starijom ženom. Pričalo se da sam bila puno mlađa nego što sam bila kad sam ga upoznala, jer sam zapravo imala 41 godinu kad smo se upoznali, tako da sam oduvijek znala da voli starije žene", ispričala je bivša domina.

Carrie, koja je sada TV i filmska producentica s vlastitom produkcijskom tvrtkom, također je rekla da žali zbog toga što je Harry izgubio svoju zabavnu stranu, koju je upoznala dok je bila s njim u Vegasu, otkako se oženio bivšom glumicom Meghan Markle (41).