"Jednom sam ušla u sobu i on je (činio seksualne geste rukom) našem psu i pitala sam se, što to radiš? A on je rekao, 'pa, psi imaju potrebe.', rekla je Theodore. "I nikad ga više nisam ostavila samog sa psom. Nisam mogla vjerovati što sam vidjela. Nisam mogla vjerovati što vidim", dodala je. Theodore je rekla da je njezina prijelomna točka bila kada je Hefner počeo govoriti o dobivanju seksualnog užitka od gledanja snuff filmova.