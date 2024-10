Bivša dance ikona Nikita o savršenom muškarcu i karijeri: 'Više ne strahujem da će me itko povrijediti'

Nikolina Ivošević Nikita (54) je dance zvijezda 90-ih, no mnogi je znaju iz RTL-ovih reality emisija "Ljubav je na selu" i "Večera za pet". Glazbena je zvijezda za Net.hr otkrila što najviše pamti iz showa te čime se bavi kad nije na snimanju, a prisjetila se i nekih trenutaka iz svoje pjevačke karijere.

Boginja muškarcu

Nikita voli izlaziti iz zone komfora zbog čega je dvaput sudjelovala u popularnom showu "Ljubav je na selu", a posljednju sezonu posebno će pamtiti po ispadu farmera Darka jer je "pao na njenu igricu i pokazao što se krije u njemu". S obzirom na to da u emisiji nije uspjela pronaći ljubav, zanimalo nas je što je potrebno da je neki muškarac osvoji.

"U muškarcu tražim njegovu božanstvenost, čisti pogled, otvoreno srce, kozmičku prisutnost na ovom svijetu, odnosno direktan spoj duše, duha i tijela! Da me drži na dlanu kao svoju boginju, cijeni, poštuje, obožava, a ne da me voli. Volimo i čips, kokice, ali obožavanje je nešto potpuno beskrajno", objasnila je.

Kad nije na malim ekranima, nekadašnja ikona dance glazbe promovira svoju glazbu i priprema se za spotove. Velika joj je želja sudjelovati u filmu ili seriji, pa se nerijetko prijavljuje na audicije. Dani su joj također ispunjeni druženjem s prijateljicama, sinom Antoniom, ali i sportskim aktivnostima, posebice jogom te trbušnim plesom.

Hrvatska Madonna i kazališna glumica

Nikita je bila jedna od predvodnica dance scene 90-ih, a istaknula je da tada "nijedna pjevačica nije imala takvu direktnu seksualnu provokaciju". Glazbenica je dominirala estradom pjesmama kao što su "Papageno", "Samo Ti" i "Pogledaj me" te je bila jedna od najtraženijih pjevačica onog doba.

"Pjesme su u početku bile erotskog naboja, a kasnije kako se imidž razvijao smo ublažili hitove. Već samom medijskom pojavom kao 'sex bomba s Kvarnera' imala sam koncerte i menadžeri su me zvali radi suradnje. Imala sam preko 10 menadžera, bila sam tražena jer sam bila posebna", rekla nam je. Upravo zbog njenog imidža, iznimnih glasovnih mogućnosti te strastvene energije ponuđena joj je kazališna uloga u rock operi "Crna kraljica".

"I tu se preokrenula cijela moja karijera. Od sex bombe nadimka 'hrvatska Madonna' do kazališne glumice-pjevačice. Kod kazališta je prednost što ne putuješ stalno, imaš normalnije radno vrijeme i svi oko tebe trče od šminke, garderobe do obućara i ti si tu samo da uživaš u svom poslu. Koncerti su pretežno u zadimljenim klubovima, gužvancija i svašta nešto u zraku", otkrila je Nikita.

Za sve zaslužna sama

Iako je bila među popularnijim glazbenicima, na Nikitu slava nije previše utjecala.

"Inače sam normalna osoba, dobar čovjek i nisam se nikad umislila kao mnogi. Gedam na svijet da smo svi u fizičkom tijelu od krvi i mesa, nema tu titula … Tako da sam uvijek ista", komentirala je. Karijeru će najviše pamtiti po humanitarnim koncertima diljem Hrvatske, ali i putovanjima po Europi. Naglasila je da su za njenu slavu zaslužni jedino talent i glas, zbog čega je ponosna.

Status glumice dobila je 2010. godine, te postaje član HDDU.[1] Članica je još HGU-a, ZAMP-a i HUZIP-a.

"Nisam bila tip žene koja je gledala kolege kroz neko natjecanje, niti bih gazila druge da bih bila među prvima. Nisam bila povodljiva, niti se prodala… Bila sam ponosna na sebe koliko sam sve sama napravila i stajala uz samu sebe i došla do drugih koji su me cijenili i poštovali", rekla je dance ikona.

Nikita se još uvijek bavi glazbom, a objavila je čak 14 albuma za koje inspiraciju crpi iz svoje duše te životnih iskustava. U posljednjih nekoliko mjeseci izbacila je nekoliko singlova , poput "Dressed in Love" te "Show Me", a riječ je o pjesmama koje će se pronaći na njezinom 15. albumu "Get Up". Ima velike planove na domaćem i svjetskom tržištu, a cilj je organizirati svjetsku turneju.

Oslobodila se

"Duhovno prosvjetljenje sam doživjela kroz partnera, kad sam se bez straha potpuno otvorila i prepustila se kroz njega doslovce samoj sebi. Nama su se zmije saplele jedna oko druge i odlebdili smo na astral i došli do Božanskog. Ja sam ostala na toj razini, no moj partner nije jer je previše bio vezan za animalnu razinu. Nakon tog događaja se nisam promijenila nego sam postala otvorenija verzija same sebe", objasnila nam je, dodavši da više ne strahuje da će ju netko povrijediti. Nikita pomaže i drugima u duhovnom oslobođenju, a čak je i napisala knjižicu "Brza duhovna samopomoć".

