Bivša članica grupe Hurricane je u petom mjesecu trudnoće: 'Zateklo nas je'
Ona i njezin partner Nikola Todorović uskoro planiraju i vjenčanje
Srpska pjevačica Ksenija Knežević (30), bivša članica popularne grupe Hurricane i predstavnica Srbije na Eurosongu 2021., očekuje prvo dijete sa svojim dugogodišnjim partnerom Nikolom Todorovićem, poznatim kao Todor. Par se nedavno i zaručio, a sada ih očekuje novo životno poglavlje, piše Blic.
'Zatekla nas je trudnoća'
Ksenija je otkrila da je u petom mjesecu trudnoće te da se osjeća odlično. „Hvala vam puno, super se osjećam. Zatekla nas je trudnoća. Sretni smo i moj partner i ja. Evo već je peti mjesec“, izjavila je.
Dodala je i kako trudnoću podnosi bez većih tegoba: „Nisam imala mučnine, moram se pohvaliti. Odlično podnosim trudnoću“, istaknula je pjevačica.
Ljubav i novi početak
Ksenija i Nikola nisu javno isticali detalje iz privatnog života, no sada su odlučili podijeliti sretnu vijest. Par uskoro planira i vjenčanje. Nikola Todorović suvlasnik je burger restorana u Beogradu, a par zajedno živi na Vračaru. Osim toga, posjeduje i kuću u Crnoj Gori, gdje često borave.
