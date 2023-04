Srpski folker Darko Lazić bio je na operaciji zatezanja kože. Liječnici su mu savjetovali da miruje kako ne bi došlo do nekih većih komplikacija, no Darko ih nije poslušao. Došlo je do krvarenja pa je pjevač opet završio u bolnici, piše Blic.

Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Darko se pratiteljima javio putem Instagrama dok je ležao u bolničkom krevetu, a društvu mu je radila supruga Kaća. U jednom trenutku pjevač je čak zajukao od bolova, a mnogi su primjetili da je blijed i iscrpljen.

'Bio sam malo nemiran'

"Moram biti ovdje dok se ne smiri krvarenje. Ne mogu ustati. Bit ću dobro, ja se nadam, bit će sve ok. Bio sam malo nemiran, doktori su sve dobro odradili", rekao je Darko. Nijedno njegovo javljanje pratiteljima ne prođe bez nekih negativnih komentara, a sve to je komentirala njegova supruga.

"Moja žena gleda live, sjedi pored mene. Vjerojatno sam joj ljepši preko ekrana. Neka pišu loše komentare, oni postoje da bi se pisali. Ti ljudi ne žele prvo sebi dobro, a kamoli drugima. Ja im želim sve najljepše. Hvala svima koji mi žele dobro i brz oporavak", kazao je Darko.

Podsjetimo, Darko je bio na operaciji smanjenja želudca zbog koje je jako smršavio. Skinuo je čak 109 kilograma, a onda se odlučio riješiti viška kože. "Izgubio sam puno kilograma i zbog toga mi visi koža. Moram što prije na operaciju zatezanja, uskoro ću sve to riješiti", rekao je Darko prije operacije.