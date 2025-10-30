Billie Eilish rekla ono što svi misle: 'Zašto ste uopće milijarderi? Dajte svoj novac, ekipa'

Pjevačica Billie Eilish (23) primila je nagradu za glazbenog inovatora na svečanosti Wall Street Journala u New Yorku, ali umjesto uobičajenog govora zahvale, odlučila je iskoristiti pozornicu za snažnu društvenu poruku.

Pred publikom punom slavnih i bogatih, među kojima su bili Ben Stiller (58), Hailey Bieber (27) i Spike Lee (67), Eilish je bez zadrške pitala:

“Ako ste milijarder, zašto ste uopće milijarder?”

'Svijet je u lošem stanju'

Na pozornicu je izašla u pratnji svoje majke Maggie Baird (65), a govor je započela iskreno i emotivno.

“Trenutno smo u vremenu kada je svijet zaista mračan, a ljudima treba empatija i pomoć više nego ikad”, rekla je pjevačica.

Zatim se obratila izravno milijarderima u publici:

“Ako imate novca, bilo bi sjajno da ga iskoristite za nešto dobro i pomognete onima kojima je to stvarno potrebno.”

Svoj govor završila je rečenicom koja je postala hit na društvenim mrežama:

“Dajte svoj novac, ekipa.”

Riječi koje prate djela

Eilish ne ostaje samo jaka na riječima - poznato je da je donirala 11,5 milijuna dolara od prihoda sa svoje turneje Hit Me Hard and Soft za borbu protiv klimatske krize i nestašice hrane.

Prema Celebrity Net Worthu, njezino bogatstvo procjenjuje se na oko 50 milijuna dolara, no pjevačica otvoreno ističe da privilegiju koristi za pomaganje drugima.

Internet na njezinoj strani

Isječak govora brzo je postao viralan. Tisuće korisnika hvale je zbog hrabrosti i iskrenosti:

“Reci im, Billie!”,

“Ona govori ono što svi mislimo!”,

“Svakim danom sve više je volim.”

Eilish je još jednom dokazala da nije samo glazbena, nego i moralna zvijezda svoje generacije.

