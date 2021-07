Na vijest da je Bill Cosby pušten iz zatvora nakon što je odslužio manje od tri godine kazne zbog teških seksualnih napada, glumac Mickey Rourke na Instagramu je ispričao podulju priču o posrnulom komičaru.

Incident o kojemu je progovorio nije se dogodio njemu, već njegovoj djevojci s kojom je zvijezda filmova "Hrvač" te "Devet i pol tjedana" u to vrijeme bila u vezi.

"Prije više od 20 godina izlazio sam s mladom djevojkom, vjerujem da je tek bila napunila 19 i tek počinjemo izlaziti. I jedne noći, kada je prespavala u mojoj kući, probudio sam se jer sam čuo kako plače", započeo je Rourke.

"Nisam imao pojma zašto i što sam je više ispitivao što nije u redu, to je ona sve jače plakala. Na kraju mi je otkrila da ju je njezina manekenska agencija poslala na 'slavni događaj'. Tu je upoznala Cosbyja. Rekla mu je da razmišlja o pohađanju satova glume i nada se da će jednog dana postati glumica", napisao je u nastavku.

Zvijezda "Cosby Showa", kako dalje priča glumac, rekla je da bi joj mogao pomoći da postigne svoj san, ali samo ako "mi daš svoj telefonski broj, a ja tebi svoj i jedan dan ovog tjedna možeš doći i večerati sa mnom i mojom suprugom, a ja ću ti pomoći s ulaskom u glumački posao".

Nešto joj je ubacio u vino?

Nekoliko dana kasnije, navečer je sama otišla do Cosbyjeve kuće, on joj je rekao je da njegova supruga trenutno nije doma, Počeli su zajedno večerati i razgovarati o glumi, on je donio vino pa rekao: Da nazdravimo za tvoju buduću karijeru!"

Petnaest minuta kasnije, djevojka se počela osjećati omamljeno i prestrašeno jer "nije osjećala svoje normalno ja". Napokon je rekla da mora krenuti kući jer se ne osjeća dobro, a Cosby ju je uzeo za ruku, gurkao i govorio da će biti dobro, samo se mora opustiti.

Kada je ona nastavila govoriti da želi otići, Cosby je ustao i gurnuo je natrag, govoreći joj: "Moraš ostati ovdje, bit će ti dobro."

Zatim joj je prišao sleđa, spustio ruke i počeo je hvatati za dojku. Ona se uplašila, a kad je ustala, zavrtjelo joj se u glavi. Onda ju je zgrabio oko struka i spustio na pod. Ona ga je omamljena pitala zašto joj to radi, a on se samo nasmiješio i rekao: "Daj, svidjet će ti se ovo."

'Silovatelj koji živi u sramu'

Djevojka je nekako uspjela pobjeći od Cosbyja i izletjela je kroz vrata, ali on se "uhvatio ukoštac s njom, a zatim se popeo na nju i sjeo joj je na trbuh, a ruke joj je pokušao prikovati za tlo. Počela je vrištati, a on joj je pokušavao pokriti usta. Nekako je ustala i sjela u svoj automobil.

Nakon što je ispričala ovu priču Rourkeu, on ju je pitao je li nekomu rekla za ono što se dogodilo. Njezin odgovor: "Tko bi mi vjerovao, on je velika poznata zvijezda, a ja sam nitko i ništa."

Rourke je stupio u kontakt s njom prije otprilike tri godine kada su se deseci žena javili sa sličnim iskustvima i podsjetio se na njezinu priču ovog tjedna nakon što je Cosbyjeva presuda poništena.

"Prije je bio bogat i slavan, ali sada je samo silovatelj koji živi u sramu, ali kada možeš toliko zla nanijeti toliko puno ljudi, ne vjerujem da ovakvi ljudi žive s osjećajem krivnje ili srama. Nadam se da će, spuštajući se stepenicama u svojoj kući, pasti i slomiti je*eni vrat", zaključio je glumac.