Bili su bogati i slavni pa nestali sa scene: Što se dogodilo s nekim od najvećih imena Hollywooda?

Slava može donijeti bogatstvo, obožavatelje i svjetla reflektora, ali i ogroman pritisak. Neki od najvećih holivudskih miljenika na vrhuncu karijere odlučili su povući kočnicu i nestati iz javnosti. Donosimo priče zvijezda koje su rekli ‘zbogom’ glamuru i potražile mir daleko od očiju javnosti.

Macaulay Culkin: Cijena dječje slave

Devedesetih godina nije postojalo dijete koje nije znalo za Kevina McCallistera. Macaulay Culkin postao je globalni fenomen zahvaljujući filmovima "Sam u kući" i njegovom nastavku. Ipak, slava je imala visoku cijenu. Već s 14 godina, Culkin se povukao iz glume. Pritisak medija, obiteljski problemi i nesuglasice s ocem, koji mu je bio i menadžer, postali su pretežak teret. Želio je samo jedno – živjeti normalnim životom, daleko od Hollywooda koji mu je ukrao djetinjstvo. Njegova priča postala je upozoravajući primjer o tamnoj strani dječje slave.

Foto: United Archives/kpa Publicity Stills/profimedia

Foto: Nipi/profimedia

Meg Ryan: Kad romansa izgubi sjaj

Meg Ryan bila je apsolutna kraljica romantičnih komedija. S filmovima poput "Kad je Harry sreo Sally" i "Romansa u Seattleu", definirala je žanr i osvojila srca publike diljem svijeta, zasluživši titulu "američke slatkice". Međutim, početkom 2000-ih, njezina zvijezda počela je blijedjeti. Niz komercijalno neuspješnih filmova i medijski izrazito popraćena afera s Russellom Croweom tijekom razvoda od Dennisa Quaida narušili su njezin imidž. Kasnije je priznala da je jednostavno izgubila interes za glumu i da joj je teret slave postao pretežak. Odlučila se posvetiti odgoju djece i preselila u New York u potrazi za privatnošću.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Amanda Bynes: Slomljena tinejdžerska ikona

Krajem 90-ih i početkom 2000-ih, Amanda Bynes bila je jedna od najomiljenijih mladih zvijezda. Svojim komičarskim talentom osvojila je publiku u serijama poput "The Amanda Show" i filmovima kao što su "Sve što djevojka može poželjeti". Njezina karijera bila je u punom cvatu, no iza osmijeha skrivala se duboka borba. Već s 24 godine, 2010. godine, šokirala je javnost objavom da se povlači iz glume jer je "više ne voli". Kasnije se ispostavilo da su razlozi bili mnogo dublji. Bynes se borila s teškim problemima s percepcijom vlastitog izgleda, što je kulminiralo nakon filma "Easy A", nakon kojeg, kako je priznala, nije mogla podnijeti gledati sebe na ekranu. Njezino povlačenje nije bilo tiho; uslijedile su godine javnih ispada, problema sa zakonom te borbe s ovisnošću i mentalnim zdravljem, što je dovelo do dugogodišnjeg skrbništva. Njezina sudbina postala je tragičan primjer kako pritisak slave i industrije koja se temelji na izgledu može uništiti mlad život.

Foto: Instagram/profimedia

Josh Hartnett: Bijeg od statusa tinejdžerskog idola

Krajem 90-ih i početkom 2000-ih, Josh Hartnett bio je na vrhu svijeta. Zvijezda filmova "Pearl Harbor", "Pad crnog jastreba" i "40 dana i 40 noći" bio je tinejdžerski idol čije je lice krasilo naslovnice časopisa. No, Hartnettu je intenzivna slava bila iznimno neugodna. Svjesno se povukao iz holivudske mašinerije, navodno odbivši uloge u blockbusterima o Batmanu, Supermanu i Spider-Manu. Smatrao je da je borba za ostanak na vrhu "prečac do nesreće" i nije želio da industrija preuzme kontrolu nad njegovim životom. Doživio je i neugodne incidente s uhodama, što je samo učvrstilo njegovu odluku da se makne iz centra pažnje.

Foto: Profimedia

Lara Flynn Boyle: Nestanak pod teretom izgleda

Kao Donna Hayward u kultnoj seriji "Twin Peaks", Lara Flynn Boyle postala je prepoznatljivo lice i seks-simbol ranih devedesetih. Uloge u filmovima "Wayneov svijet" i "Ljudi u crnom II" dodatno su je učvrstile na zvjezdanom nebu. Međutim, s vremenom je gotovo potpuno nestala iz javnosti. Njezino povlačenje često se povezuje s medijskim izvještajima koji su se nemilosrdno fokusirali na njezin promijenjen izgled, navodno rezultat brojnih estetskih korekcija. Prema nekim navodima, pritisak zbog izgleda i stalna pažnja paparazza natjerali su je da se počne skrivati od obožavatelja i javnosti.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: U kojim državama postoji smrtna kazna? Povjesničar: 'Pravda je jako slijepa ako ste jako bogati'