Beyoncé oštro zaprijetila Donaldu Trumpu: Morao intervenirati i njegov tim

Američka glazbena diva Beyoncé (42) oduvijek je, ne obazirući se na oprečne stavove, glasno izražavala svoja mišljenja, a sada se odlučno pridružila skupini umjetnika koji se bore protiv ilegalnog korištenja njihovih djela. Ovoga puta borba je usmjerena protiv bivšeg predsjednika SAD-a, koji se ponovno nalazi u utrci za istu poziciju, a pjevačica je spremna i pravno djelovati.

Donald Trump, odnosno njegov glasnogovornik Steven Cheung, u utorak je podijelio video bivšeg američkog predsjednika kako izlazi iz aviona, a kao glazbena podloga u pozadini našla se pjesma 'Freedom' s albuma naziva 'Lemonade', koji je glazbenica izdala 2016. godine, prenose strani mediji.

Pjevačicu, koja ne podržava Trumpovu politiku, razbjesnio je pokušaj krađe djela za koje nije traženo odobrenje, a nakon što je zaprijetila njegovim zaposlenicima, objava sa službenog Trumpovog kanala ubrzo je nestala. Da situacija bude još bolja, Beyoncé je pravo na korištenje njezine glazbe bez problema udijelila demokratkinji i Trumpovoj protukandidatkinji Kamali Harris. Njezina kampanja, u kojoj se također nalazi Beyoncéina pjesma, u ponedjeljak je stigla kao 'sol na ranu' protivničkoj, odnosno Trumpovoj stranci.

Inače, ovo je tko zna koji put da Trump prilikom odabira zvuka za svoje promidžbene materijale bira 'kraći put'. Kroz godine, na njegove zakonom kažnjive postupke žalili su se i Adele, The White Stripes, Bruce Springsteen, Neil Young i Elton John, a nedavno je i obitelj pokojnog glazbenika Isaaca Hayesa najavila kako će tužiti Trumpa i njegov tim zbog ukupno 134 slučaja kršenja autorskih prava umjetnika. Pjesma kojoj je Hayes koautor, 'Hold On (I'm Coming)', korištena je bez dopuštenja tijekom predizbornih kampanja 2022., ali i 2024. godine.

Trumpove postupke komentirala je i Kanađanka Celine Dion, s obzirom na to da ju je također odlučio 'lišiti' autorskih prava, koristeći hit 'My Heart Will Go On', također bez ikakvih dozvola.

