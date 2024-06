Usred glasina o razvodu s Jennifer Lopez, Ben Affleck je proveo dan u društvu bivše supruge, Jennifer Garner i sina Samuela. Glumac je na ruci imao vjenčani prsten, a paparazzi su ga fotografirali i u petak na snimanju filma "Računovođa 2" u Los Angelesu, kada je također nosio vjenčani prsten.

Jennifer Lopez prolazi kroz jedno od najtežih životnih razdoblja, u kojem je njen glazbeni film "This is Me… Now: A Love Story" temeljen na devetom studijskom albumu, postao metom ismijavanja na internetu. Nakon problema u braku, Lopez je u petak otkazala turneju koja je trebala biti vrhunac njene karijere.

Ben još nosi prsten

Lopez se zatim obratila svojim obožavateljima: "Tužna sam i shrvana što sam vas iznevjerila. Molim vas, znajte da to ne bih učinila da ne osjećam da je to apsolutno neophodno. Obećavam da ću vam se odužiti i svi ćemo opet biti zajedno. Puno vas sve volim. Do sljedećeg puta."

Bračni par je u četvrtak prisustvovao na maturi Affleckove kćeri Violet. Pridružili su im se blizanci od Jennifer, Max i Emme (16), kao i ostala Benova djeca iz prvog braka, Fin (15) i Samuel (12).

U medijima kruže informacije o njihovom razvodu te da Affleck i Lopez navodno više ne žive zajedno, i da Ben boravi u kući koju plaća 100 tisuća dolara mjesečno, u Brentwoodu, dok Jennifer živi u njihovoj vili vrijednoj 60 milijuna dolara u Belgradu, piše Daily Mail.

