SVE JE REKAO /

Bastian Schweinsteiger oštro reagirao na navode da Ana Ivanović ima novu ljubav

Bastian Schweinsteiger oštro reagirao na navode da Ana Ivanović ima novu ljubav
Foto: Eibner-Pressefoto/Michael Weber, Eibner-Pressefoto/Alamy/Profimedia

Bastian Schweinsteiger reagirao je na navode da nejgova bivša supruga, bivša srpska tenisačica Ana Ivanović, ima novog partnera

5.5.2026.
14:37
Hot.hr
Nakon što se srpskim medijima proširila vijest kako bivša srpska tenisačica Ana Ivanović ima novog partnera, oglasio se i njezin bivši suprug, legendarni njemački nogometaš Bastian Schweinsteiger (41).

Nasmijani Schweinsteiger oglasio se zatim na društvenim mrežama i pokazao kako uživa u prirodi, gdje po planinskim puteljcima sam uživa u šetnji. Seriju fotografija s planinarenja popratio je jednostavnim, ali snažnim opisom na njemačkom: "Raufgehen, um runterzukommen", što u prijevodu znači "Ići gore kako bi se smirio".

Kako je otprije poznato, Bastian i Ana svoj su dugogodišnji brak dug gotovo 10 godina završili na ljeto 2025. godine, nakon čega su u javnost procurile i fotografije na kojima je Schweinsteiger viđen u ljubavnom zanosu s influencericom Silvom Kapitanovom, atraktivnom Bugarkom koju je navodno upoznao u školi svoje djece. Također, njemački su mediji pisali kako je novopečeni par zajedno putovaou Maroko i na Mallorcu, gdje su snimljeni i na plaži.

Iako je Ana nakon prekida veze vrijeme najčešće provodila u Beogradu, u društvu sinova Luke (7), Leona (4) i Thea (1), u posljednje vrijeme na društvenim mrežama redovito objavljuje fotografije s putovanja u razne dijelove svijeta, a često je i u Francuskoj, gdje navodno živi njezin novi odabranik.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
