Bastian Schweinsteiger oštro reagirao na navode da Ana Ivanović ima novu ljubav

Nakon što se srpskim medijima proširila vijest kako bivša srpska tenisačica Ana Ivanović ima novog partnera, oglasio se i njezin bivši suprug, legendarni njemački nogometaš Bastian Schweinsteiger (41).

Nasmijani Schweinsteiger oglasio se zatim na društvenim mrežama i pokazao kako uživa u prirodi, gdje po planinskim puteljcima sam uživa u šetnji. Seriju fotografija s planinarenja popratio je jednostavnim, ali snažnim opisom na njemačkom: "Raufgehen, um runterzukommen", što u prijevodu znači "Ići gore kako bi se smirio".

Kako je otprije poznato, Bastian i Ana svoj su dugogodišnji brak dug gotovo 10 godina završili na ljeto 2025. godine, nakon čega su u javnost procurile i fotografije na kojima je Schweinsteiger viđen u ljubavnom zanosu s influencericom Silvom Kapitanovom, atraktivnom Bugarkom koju je navodno upoznao u školi svoje djece. Također, njemački su mediji pisali kako je novopečeni par zajedno putovaou Maroko i na Mallorcu, gdje su snimljeni i na plaži.

Iako je Ana nakon prekida veze vrijeme najčešće provodila u Beogradu, u društvu sinova Luke (7), Leona (4) i Thea (1), u posljednje vrijeme na društvenim mrežama redovito objavljuje fotografije s putovanja u razne dijelove svijeta, a često je i u Francuskoj, gdje navodno živi njezin novi odabranik.

