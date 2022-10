"Hi, Barbie! Hi, Ken! You want to go for a ride? Sure, Ken! Jump in", početak je jedne od najzaraznijih pjesama svih vremena. Tko još nije čuo za pjesmu "Barbie Girl", pop-dance grupe Aqua, koja ove godine 25. rođendan.

Preko milijardu pregleda na YouTubeu govori da je još uvijek itekako popularna što potvrđuje i novi film "Barbie", Grete Gerwig.

Upravo je taj film ponovno u fokus stavio legendarnu pjesmu. Brojni su se fanovi pitali hoće li pjesma biti dio soundtracka, no ostali su razočarani. Kao i Mattel, koji je grupu Aqua tužio još u devedesetima i izgubio.

Naime, Lene Nystrøm smatra da bi korištenje pjesme "Barbie Girl" u filmu bilo previše nemaštovito, a Søren Rasted smatra cijelu tu situaciju zabavnom: "Trebali bismo reći da smo to odbili. Ryan Gosling nije dovoljno dobar", rekli su za strane medije.

Filmu se ipak vesele.

"Potpuno razumijem zašto ju nisu upotrijebili", nastavio je Nystrøm: "Ali to će nam privući mnogo pažnje, bez obzira na sve."

Tad nije bilo autotunea

Brojni ovu pjesmu smatraju iritantnom upravo zbog visokih tonova. Članovi benda ispričali su da se "u to vrijeme nije koristio autotune pa si naprosto trebao pogoditi taj ton".

"Bilo je puno naslova o plastičnim operacijama u to vrijeme, što je utjecalo na nas, ali zapravo smo samo htjeli napraviti zabavnu pjesmu. Nismo toliko razmišljali o tome. Catchy dio pjesme je odlično funkcionirao", rekli su članovi benda.

"Cijeli svijet je eksplodirao preko noći", prisjetio se Rasted kada je pjesma izašla u Americi. U to vrijeme, doživljavali su i brojne kritike.

"Nismo bili spremni na sve negativne reakcije", rekao je Nystrøm, aludirajući na antifeminističke optužbe upućene pjesmi.

"U svom srcu znaš koje su ti namjere i čitajući sve to bilo je to malo teško za progutati. Morali smo paziti što govorimo cijelo vrijeme", prisjetila se.

Bend je 23. rujna objavio 25. obljetničko izdanje svog debitantskog albuma Aquarium i planiraju se fokusirati na turneje.