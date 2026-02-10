Barbara Kolar iskreno priznala: 'Moja karijera mogla je krenuti potpuno drugim smjerom'

Barbara Kolar (55) već je desetljećima jedno od najupečatljivijih i najprepoznatljivijih televizijskih lica, no malo tko zna da je njezin profesionalni put vrlo lako mogao krenuti u potpuno drugačijem smjeru. Voditeljica danas otvoreno priznaje da se, da su okolnosti bile drugačije, uopće ne bi bavila medijima.

Iako je publika pamti s brojnih televizijskih pozornica, uključujući i Doru, gdje je i ove godine gledamo uz Duška Ćurlića (58), Barbara Kolar zapravo ima diplomu Veterinarskog fakulteta. Ljubav prema životinjama prati je cijeli život, a njezina kujica redovito joj pravi društvo i na radiju. Veterina je bila njezin prvi i najveći san, otkrila je Barbara u razgovoru za Gloriju.

Foto: Neva Zganec/pixsell

„Da sam diplomirala desetak godina kasnije, gotovo sam sigurna da bih ostala u struci. Otvorila bih malu veterinarsku praksu i time se bavila cijeli život“ priznala je Barbara za spomenuti magazin. Kako kaže, vrijeme u kojem je završila fakultet, neposredno nakon rata, nije bilo nimalo naklonjeno ženama u veterini, a mogućnosti su bile vrlo ograničene. Upravo je to, a ne nedostatak strasti, bio ključni razlog zbog kojeg se nije nastavila razvijati u tom smjeru.

U mladosti je čak sanjala da će raditi kao veterinarka u safari parku u Keniji, no taj je san brzo zamijenila realnost. „Mislim da bi me tata spriječio lisicama i vezao za radijator“, našalila se, priznajući koliko bi takva odluka bila teška za njezinu obitelj.

Život je imao druge planove

Iako je sudbina odvela prema televiziji, Barbara ne romantizira svoj put i jasno ističe da medijska karijera nije bila unaprijed zacrtana. Dapače, priznaje da se danas vrlo vjerojatno uopće ne bi našla pred kamerama da su joj se ranije otvorile profesionalne mogućnosti u veterini.

„Da sam ostala u tom svijetu, sigurna sam da bih se i tamo snašla. Televizija je došla kao splet okolnosti, a ne kao dječji san“, iskreno kaže.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Svadba' jača od Titanica, Musk ima 800 milijardi dolara: Pogledajte Direktov pregled dana