Balkanski influenceri o svojim počecima: 'Tražio sam pomoć... Nisam je dobio'

Kako bi reagirala vaša obitelj ili novi poslodavac kada bi jasno i glasno rekli da se primarno bavite influencingom? Mnogi ovo zanimanje, čak i danas kada živimo u digitalnom svijetu, smatraju besmislenim te ga starije generacije ismijavaju. Zato smo kontaktirali jedne od najpoznatijih balkanskih influencera kako bi nas uveli u svoj svijet i otkrili nam mračne tajne života influencera. Saša Vukić (46) poznat po YouTube kanalu ''Sašina kuhinja'' i TikToker Sandi Hadžić, poznatiji kao Sandi Pego (36) otkrili su nam zašto influencere ne treba ismijavati te koliko je njihovo zanimanje unosno.

Mlade danas sve više privlači život influencera. Je li uistinu sve med i mlijeko i što je sve potrebno kako bi se osoba istaknula u moru objava na društvenim mrežama?

Saša:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prošlo je već osam godina kako postoji ''Sašina kuhinja''. Iza tog silnog glamuroznog šarma interneta, da ga tako nazovemo, popularnosti i velikog broja pratitelja, stoji život koji doduše znam samo ja, međutim on se ne razlikuje previše od života neke druge stalno zaposlene osobe u nekoj drugoj branši. Mladi bi trebali odmah na početku proći potencijalno sve scenarije koje život influencera nosi, kako bi znali je li to uopće posao od kojeg žele živjeti i raditi za ozbiljno ili bi im to bio hobi, pa kako bude-bit će. Ja sam odabrao stvarati edukativni video sadržaj ali na onaj način koji mene osobno ne bi zamarao da sam sebe pratim.

Ne hvalim se, ne radim clickbait naslove i pratitelje ne želim dovesti u zabludu. Možda je upravo ta skromnost i prizemnost te poistovjećenost s ljudima ključ mog uspjeha. Jer, zašto raditi na način koji bi i meni išao na živce i očekivati da drugima neće ići?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sandi:

Život influencera nije uvijek jednostavan. Potrebno je puno truda, vremena i upornosti da bi se osoba istaknula. Važno je stvarati zanimljiv sadržaj, biti dosljedan i autentičan. Treba biti pametan i kontrolirati publiku, nekada možda i izlaziti izvan zone komfora kako bi zaintrigirali publiku. Konkurencija je velika, pa je ključno razumjeti publiku, pratiti trendove i učiti na greškama. Ako si uporan, rezultati će doći.

Kako ste došli na ideju da postanete influencer?

Saša:

Želio sam svoju kreativnost usmjeriti na pripremu jela u kombinaciji sastojaka koje većina koristi u kućanstvu. Na primjer, najveća greška koju mnogi čine kod recepta je pretjerivanje u namirnicama. Recimo, tjestenina s nekim mesom se treba napraviti tako da se osjeti tjestenina, ali i to meso. Zašto ljudi misle da će dodavanjem skupih sastojaka dobiti nešto spektakularno? Uostalom, većina pametnih ljudi će reciklirati sastojke koje imaju u hladnjaku i pametno oplemeniti neki moj bazni recept.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Imam svoj stil i viziju i vlastiti koncept onoga što smatram da je bolje. Također, imam i svoj vlastiti marketinški plan, a ne onaj koji se uči u školi uz mnoštvo brojki i statistika.

Sandi:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U to vrijeme shvatio sam koliko TikTok postaje važan te sam nagovarao prijatelje koji stvaraju sadržaj da krenu snimati digitalni sadržaj jer sam vidio priliku za zaradu. Onda je došla korona i nitko me nije poslušao… Zato sam odlučio krenuti sam i tako je sve krenulo.

Zašto ne odustati na samom početku?

Saša:

Dajem 100% u posao i želim napraviti sve što je u mojoj mogućnosti na vrijeme, kako sam sebi kasnije ne bi mogao predbacivati da sam nešto propustio ili nešto nije bilo dobro zbog mog propusta. To u naravi, barem kod mene, znači da nikada nema odustajanja i da će se malim koracima, kad-tad upornost isplatiti. Ponekad sam očekivao ali nikada nisam čekao da mi netko nešto pokloni, sve što imam sam stvorio vlastitim radom, ponekad mukotrpnim a ponekad s nešto manje truda, ako imam sreće.

Sandi:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ključ uspjeha je ne odustati! Svaki problem treba pokušati riješiti, pa i ako traje nekoliko godina. Onaj tko rješava probleme i uživa u procesu sigurno će ostvariti svoje ciljeve.

Je li vam netko pomogao da pohvatate konce u digitalnom svijetu?

Saša:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Samostalno sam se educirao kako bi pohvatao konce i algoritme u digitalnom svijetu kroz tutorijale i članke na tu temu. Što nisam znao, platio sam drugima uslugu, ne gubeći dragocjeno vrijeme. Svjestan sam svojih granica i ograničenja u bilo kojem segmentu, zato pokušavam ono što znam, napraviti odlično, ali sve u okviru vlastitih mogućnosti. Jako sam nesretan što u prvih nekoliko godina, kad mi je bilo najteže, kad sam trebao vjetar u leđa, pomoć medija, televizije, jednog jedinog članka napisanog o meni u Hrvatskoj, nisam naišao na pomoć. Čak sam poslao desetke pisama adresiranih na sve medije, sponzore i ništa.

Kako mi je jednom rekla jedna osoba: "Tvoja pobjeda je sada daleko slađa, jer si sve postigao vlastitim trudom."

Sandi:

Ne, nitko mi nije pomogao. Sve sam učio sam, kroz pokušaje, pogreške i istraživanje. Snalazio sam se putem i učio iz vlastitog iskustva, promatrajući što prolazi i kako se razvija scena na mrežama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U sadržaj koji objavljujete potrebno je ulagati puno vremena i truda. Je li se našao netko tko vas je, unatoč napornom radu, svejedno ismijavao? Ako je, kako ste se nosili s time?

Saša:

Često se dogodi da pročitam komentar neke osobe koja kaže da nije imala velika očekivanja od mene nakon pregledanih jednog ili dva videa, ali priznaje da je pogriješila nakon pogledanih 20. Ipak, danas baš nemam puno vremena čitati sve komentare, nego radim dalje i prepuštam gledatelju njegovu odluku i komentar na koji ima potpuno pravo, bio on negativan ili ne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako se nosim s tim? Čak mi se na mom YouTube kanalu dogodi da negativan komentar ode u neželjene komentare. Komentar tada ipak odobrim, makar je negativan i na kraju na njega niti ne odgovorim. Bitno da je sve pozitivno ili negativno kod mene javno prikazano. Ja ću dalje ionako po svome. Ipak, loših komentara je zaista vrlo, vrlo malo.

Sandi:

Da, bilo je onih koji su ismijavali, ali komentari me nisu mučili. Samo su me još više motivirali da nastavim naprijed te sam ih gledao kao priliku da dođem do više ljudi. Fokusirao sam se na svoj cilj i radio ono što volim, a rezultati su mi pokazali da idem u smjeru koji želim.

Pogreška koju nikako ne bi ponovili da sve počinjete ispočetka?

Saša:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Žao mi je što od početka nisam snimao isključivo na engleskom jeziku. Sveukupno na svim društvenim mrežama imam više od milijun i pol pratitelja, a gledatelji su mi Hrvatska i zemlje regije. Zamislite da već osam godina snimam na engleskom? Smatram da bi sada imao barem 20 puta više pratitelja i gledanosti.

Sandi:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne bih mijenjao ništa i svaku bih pogrešku ponovio. Sve su me one nečemu naučile i dovele do mjesta gdje sam sada. Bez njih ne bih stekao iskustvo i naučio važne lekcije koje danas mogu prepričavati svojoj publici.

Smatrate li da je biti influencer pun pogodak? Ako da, zašto?

Saša:

Prvih pet godina to sigurno nije pun pogodak, barem kod mene, ali nakon toga postane nekako lakše i jednostavnije. Naprosto kod ovog posla tek kasnije ubireš plod mukotrpnog rada. Također, influencerima je daleko lakše doprijeti do ljudi, s obzirom na pratitelje na društvenim mrežama. Naime, meni nisu više potrebni mediji kako bi se moj rad vidio i čuo. Sašina kuhinja je postala brend i reklama sama za sebe. Ne znam postoji li osoba u Hrvatskoj, a da nije čula za Sašinu kuhinju.

Sandi:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svaki posao koji volite je pun pogodak.

Kako izgleda vaš radni dan?

Saša:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije osam godina radio sam oko 18 sati dnevno, bez pauze i slobodnog dana 365 dana u godini. Mnogi to vjerojatno neće povjerovati, ali moja obitelj i uži krug prijatelja to dobro znaju. Ujutro kuhanje i snimanje, popodne montiranje do kasno navečer, zatim spavanje i ujutro opet iz početka. Sada imam više vremena za sebe, svoju obitelj i brojne sportske aktivnosti, pa sam i skinuo sigurno više od deset kilograma u zadnjih godinu dana. To sve mogu zahvaliti mojim pratiteljima koji su to omogućili.

Sandi:

Moj tjedan stvarno zna biti lud. Ma, naporno je, ali stvarno uživam u svemu tome.

Koje tri glavne stavke je potrebno slijediti kako bi osoba bila uspješna u svijetu influencera?

Saša:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iskrenost, marljivost, skromnost.

Sandi:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dosljednost, autentičnost, interakcija s publikom.

Koliko u prosjeku zarađujete od objavljivanja digitalnog sadržaja?

Saša:

Mnogi ne znaju da se od društvenih mreža ne živi ako nemaš sponzora. Ja pametno biram sponzore čije proizvode zaista i koristim u svojoj svakodnevici. Inače suradnja nije moguća. Što se tiče konkretnih brojki, jedan određeni dio zarade tvrtke Sašina kuhinja je javni podatak koji se nalazi na internetu i službenim stranicama financijske agencije Republike Hrvatske. Inače tvrtka Sašina kuhinja i donira potrebitima. O detaljima ne pišem javno.

Sandi:

Dovoljno!

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Idilično mjesto zabranilo ulaz - klonite nas se! Crveno - žute kulise samo su naše