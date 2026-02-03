Bačena bomba na luksuznu vilu Zdravka Čolića: Šteta je velika

Na luksuznu vilu legendarnog pjevača Zdravka Čolića (74) na beogradskom Dedinju sinoć je bačena bomba, piše Kurir.

Policija i Više javno tužiteljstvo obavili su očevid na mjestu događaja, a prema neslužbenim informacijama, u napadu nije bilo ozlijeđenih. Ipak, ima značajne materijalne štete na objektu.

Foto: Davor Javorovic/pixsell

Istraga je u tijeku

Istraga je u tijeku, a nadležni organi intenzivno rade na utvrđivanju okolnosti napada i identiteta počinitelja. O daljnjim detaljima policija i tužiteljstvo zasad nisu iznosili informacije.

Čolić je jedan od najpoznatijih pjevača bivše Jugoslavije, a vijest o napadu izazvala je šok među fanovima i brojne reakcije javnosti na društvenim mrežama.

