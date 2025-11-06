Baby Lasagna najavio novu eru: Predstavio Roka i oprostio se od ružičaste kose
Promjena je izazvala reakcije
Marko Purišić (30), poznatiji kao Baby Lasagna, iznenadio je svoje obožavatelje na društvenim mrežama. Na Instagramu je predstavio novog člana svog tima, Roka Josipovića, ali i otkrio kako je promijenio imidž - ružičastu boju kose zamijenio je crnom.
Predstavio novog suradnika
"Pozdravite našeg novog člana", napisao je Marko u objavi. Dodao je kako Roko voli romantične komedije, duge šetnje i ledeni čaj od breskve, a ne voli kišu. Poručio je i da ga on i Žipi "obožavaju".
U nastavku je kratko iskomentirao svoju promjenu frizure: "I da. Moja kosa je crna."
Reakcije obožavatelja
Fanovi su odmah pohrlili u komentare izraziti svoje oduševljenje. Markovu objavu zatrpali su komentari kao to su: "Nova era",
"dobrodošao Roko" te "dolazi mračniji stil".
Mnogi su pohvalili i novi izgled i novu energiju u timu.
Supruga kao podrška
Podsjetimo, Marko uz odličan tim ima i suprugu Elizabetu Ružić s kojom se vjenčao prije godinu dana u crkvici u Završju u Istri. Elizabeta je bila njegova najveća podrška tijekom nastupa na Dori, kao i na Eurosongu u Švedskoj, gdje je predstavljao Hrvatsku.
