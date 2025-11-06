FREEMAIL
NOVI ČLAN I IMIDŽ /

Baby Lasagna najavio novu eru: Predstavio Roka i oprostio se od ružičaste kose

Baby Lasagna najavio novu eru: Predstavio Roka i oprostio se od ružičaste kose
Foto: Neva Zganec/pixsell

Promjena je izazvala reakcije

6.11.2025.
17:35
Hot.hr
Neva Zganec/pixsell
Marko Purišić (30), poznatiji kao Baby Lasagna, iznenadio je svoje obožavatelje na društvenim mrežama. Na Instagramu je predstavio novog člana svog tima, Roka Josipovića, ali i otkrio kako je promijenio imidž - ružičastu boju kose zamijenio je crnom.

Predstavio novog suradnika

"Pozdravite našeg novog člana", napisao je Marko u objavi. Dodao je kako Roko voli romantične komedije, duge šetnje i ledeni čaj od breskve, a ne voli kišu. Poručio je i da ga on i Žipi "obožavaju".

U nastavku je kratko iskomentirao svoju promjenu frizure: "I da. Moja kosa je crna."

Reakcije obožavatelja

Fanovi su odmah pohrlili u komentare izraziti svoje oduševljenje. Markovu objavu zatrpali su komentari kao to su: "Nova era",

"dobrodošao Roko" te "dolazi mračniji stil".

Mnogi su pohvalili i novi izgled i novu energiju u timu.

Supruga kao podrška

Podsjetimo, Marko uz odličan tim ima i suprugu Elizabetu Ružić s kojom se vjenčao prije godinu dana u crkvici u Završju u Istri. Elizabeta je bila njegova najveća podrška tijekom nastupa na Dori, kao i na Eurosongu u Švedskoj, gdje je predstavljao Hrvatsku.

