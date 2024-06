Na valu najave velike europske turneje „Meow Back“ zakazane za proljeće 2025. koja će obuhvatiti sveukupno 26 nastupa u 20 zemalja, Baby Lasagna (29) vraća se s novom pjesmom kojom otkriva jednu sasvim novu i neočekivanu dimenziju u svom zvuku: hrvatska eurovizijska senzacija otkriva „and I”, razigrani singl koji je od danas, 28. lipnja, dostupan na svim glazbenim streaming platformama!

Na dosad neistražene sonične teritorije Marko Purišić aka Baby Lasagna uputio se uz pomoć tima s kojim je i dosad surađivao, uključujući i njegovu zaručnicu Elizabetu Ružić koja je režirala glazbeni videospot nadahnut retro estetikom pedesetih koja savršeno upotpunjava vrckasti duh pjesme.

Baby Lasagna servirao nam je pravu glazbenu poslasticu koja zvukom jasno odskače od njegovih dosadašnjih izdanja; jedva čekamo idući slijed!

„Pjesmu „and I” zamišljam kao veliki trenutak u vlastitoj karijeri baš zbog toga što je to prva pjesma koju ovaj put publika iščekuje“, izjavio je glazbenik pred izlazak singla.

„Od samog početka sam najavljivao album kao kaotični miks žanrova, te pjesma „and I” jasno prkosi dosadašnjim izdanjima. Uzbuđen sam čuti što će publika reći na “novo lice lazanje”. Neću se truditi opisivati pjesmu, njezin glazbeni smjer ni značenje njezinog teksta - to prepuštam slušateljima.

Fanovi oduševljeni

Pjesma je objavljena danas u 12 sati te je od tada već skupila skoro 14 000 pregleda, a to nije ni čudno, budući da smo naviknuli na njegove uspjehe. Fanovi su jedva dočekali izlazak spota, a sada, nakon što su ju poslušali, potpuno su se oduševili, a mnogi su odmah primijetili da je pjesma posvećena njegovoj zaručnici Elizabeti.

Foto: RTL

"Uskoro će imati najuspješniju posteurovizijsku karijeru od svih sudionika svih vremena", "Drago mi je da Hrvatska konačno ima vrhunskog glazbenika. Mijau", "Cijeli Baby Lasagna Team vjerojatno nije ni svjestan koliko je ovim spotom pomladio generacije 50+. Baš je ulio svježinu u ovo nastupajuće vruće ljeto", "Znala sam da će biti o Elizabeti! I posvećena njoj! Baš se vidi koliko ju voli i to pokazuje na tako kreativan i originalan način! Predivan video", "Bez golotinje, bez polugolih tijela, potpuno osvježenje, zaslužuju sav uspjeh. Jedva čekam da ga vidim u Irskoj", "Apsolutno ste mi uljepšali dan. Volim gledati tvoje TikTokove i vidjeti više samo od tebe. Vaša osobnost, način na koji govorite i ponašate se. Ne veseli me samo Vaša glazba s načinom na koji zvuči kao iz raja mojim ušima, nego i vi sami. Ti si doista nevjerojatna i definitivno ljubazna osoba, i obožavam to kod tebe. Hvala ti što si me usrećio!", pisali su mu fanovi.

Želi se poigrati žanrovima

Glazbeni projekt Baby Lasagna, iza kojeg stoji mladi glazbenik Marko Purišić iz Umaga, nastao je iz potrebe tekstopisca i glazbenika da umjesto prema uputama naručitelja stvara glazbu po vlastitom ukusu. Marko svoje dugogodišnje stvaralačko iskustvo (uključujući pisanje pjesama za bend Mono Inc. koji je ostvario fantastičan uspjeh u Njemačkoj) koristi za poigravanje različitim žanrovima, a njegov opušteni pristup glazbi ogleda se u humoru i ležernosti tekstova koji su u skladu s njegovima iskustvima i pogledu na svijet.

Foto: RTL

„Oduvijek sam želio eksperimentirati u glazbi i raditi na projektima izvan okvira žanrova“, poručuje glazbenik u usponu koji u ovom trenutku radi na debitantskom albumu kojeg cijeli svijet jedva čeka!

