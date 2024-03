Baby Lasagna je pobjednik ovogodišnje Dore koji će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu 2024. s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim", a za Bitno.net je otkrio kako je u jednom trenutku života bio u depresiji te mu je njegov otac pokazao način na koji se s njom može lakše nositi.

"Nisam mogao boraviti s ljudima i bježao sam u izolaciju svog stana. Osjećao sam pritisak, kao da se moje srce nalazi u tuđoj šaci koja ga nemilosrdno stišće. Pratili su me umor i očaj, ukratko, upao sam u depresiju", prisjeto se.

Kako kaže, u jednom je trenutku tama postala neizdrživa, a otac ga je potom odveo svećeniku.

"Nazvao sam tatu koji je točno znao što mi je potrebno. Odveo me k prijatelju svećeniku na razgovor. Nakon susreta s njim tama je polako počela nestajati. Njeno mjesto su zauzimali sreća i osjećaj ispunjenosti", rekao je.

U tom trenutku nije puno razgovarao, već je samo slušao.

"Što mi, Bože, želiš reći? Kako mi možeš pomoći? I primio sam odgovor. Nije to bio audio upućen ušima, već više osjećaj u srcu kojim mi je Bog poručio: 'Moj si.' Bog je za mene tada postao živa osoba. Čim se sjetim tih riječi, zaplačem."

Predstavnik Hrvatske na ovogodišnjem Eurosongu je dodao da je od tog trenutka prestao slušati neke antikršćanske bendove, ali da se to dogodio prirodno.

"Kao što bodybuilder koji želi ići na natjecanje neće pojesti pizzu. Jednostavno ne ide jedno s drugim", objasnio je i staknuo s kojim se problemima bori po pitanju svoje karijere.

Teško je biti ona osoba koja na pozornici radi pravi spektakl kakav smo viđali na njegovim nastupima i uz to svjedočiti i za Krista.

Mnogi su ga zbog toga prozivali, ali nije se dao namamiti jer nije sklon konfliktima.

Glazba je oduvijek bila njegov san

Nije bio siguran ni je li glazba pravi put kojim treba ići, iako tvrdi da mu je oduvijek bio san živjeti od glazbe.

"Moj je san oduvijek bio živjeti od glazbe, ali ponekad nisam siguran je li to i Božja volja za mene. Inspiriraju me sveci, njihova skromnost i siromaštvo te se pitam kako to dvoje pomiriti.

Pa opet, možda je baš potrebno u ovom mulju koji zovemo glazbom donijeti nešto što nisu samo seks, droge i lake note. To je sljedeća tema o kojoj ću razgovarati s duhovnikom", našalio se Baby Lasagna.

Podsjetimo, Baby Lasagna visoko kotira na kladionicama te je na prvom mjestu s 20% kao mogući pobjednik na ovogodišnjem Eurosongu.

Foto: Screenshot Foto: Screenshot

