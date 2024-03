Baby Lasagna najvjerojatnije će doista pobijediti na Eurosongu i to ugledno glazbeno natjecanje dovesti u Hrvatsku! Nije to naš osobni dojam, mišljenje je to bookmakera, koji su ovih dana ponovno srušili tečajeve na Marka Purišića i proglasile ga "debelim" favoritom.

Naime, kladionice od srijede vjeruju da Baby Lasagna ima čak 20 % šanse za pobjedu te sada nude koeficijente od 3 do 3,75 na njegov trijumf. Drugi favoriti tog natjecanja ukrajinski su predstavnici s 12 % šanse za naslov, a u nastavku poretka slijede Talijani (10 %), Švicarci (9 %) i Nizozemci (5 %) .

Podsjetimo, kladionice su prije samo dvadesetak dana gledale na Baby Lasagnu kao na drugog favorita natjecanja s 12% šanse, ali hrvatski je predstavnik u međuvremenu preskočio ukrajinske kolege i učvrstio se na vrhu.

Do početka Eurosonga u Švedskoj preostalo je još 47 dana.

Tečajevi na Eurosong, 21. ožujka

Kako su se kretali tečajevi od početka ožujka do danas

