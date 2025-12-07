Baby Lasagna: 'Ne volim kititi bor, pokušavam se uvijek izmigoljiti od te tradicije...'

U godini u kojoj je njegov iznenadni uspjeh postao dio domaće glazbene povijesti, glazbenik Baby Lasagna (30) blagdane dočekuje daleko tiše nego što bi se očekivalo od glazbenika koji redovito puni koncertne prostore. Umoran od gužvi i blještavila reflektora, Božić će provosti u miru, obiteljskom okruženju i na zornicama, držeći se tradicija koje ga prate od djetinjstva. Iako mu je Nova godina već godinama radna, ove će je, kaže, dočekati s manje stresa nego inače – ali i dalje s dozom melankolije. U razgovoru za Net.hr otkriva svoje blagdanske rituale, skrivene kutke Istre, kako se nosi s uspjehom i što njegova publika može očekivati u mjesecima koji dolaze.

Kako ćete ove godine provesti Božić – jeste li više za mirno obiteljsko druženje ili volite veselu, glasnu blagdansku atmosferu s puno ljudi?

Inače ne volim gužve i fešte s puno ljudi, a Božić nije iznimka. Dapače, vrijeme do Badnjaka je tiho i mirno. Ide se na zornice pa se tako, osim kućnih ukrasa, i duhovno pripremam za Božić. Na sam Božić, cijeli dan provedem u obiteljskom okruženju, a planiramo isto i ove godine.

Imate li neke svoje božićne rituale iz djetinjstva koje i danas čuvate – od kićenja bora do jela bez kojih blagdanski stol ne postoji?

Uf, stvarno ne volim kititi bor. Uvijek ga volim vidjeti okićenog i ako baš moram onda hoću, ali pokušavam se uvijek izmigoljiti od te tradicije. Nemam neku specifičnu hranu, ali kad bih morao navesti jednu bila bi to sarma. Ipak, imam nešto što me svake godine veseli - obiteljsko druženje nakon polnoćke. Tada je službeno Božić i tada se zaista razveselim obiteljskom druženju.

Jeste li već isplanirali gdje ćete dočekati Novu godinu i kako za vas izgleda idealan doček – pozornica i publika ili trenuci mira, daleko od reflektora?

Dugo godina nisam dočekao Novu godinu “u civilu” - već godinama sviramo. Pa i prije Baby Lasagne svirao sam svake godine u casinu sa svojim tadašnjim cover bendom Molly. Iznimka nije ni ove godine. Dečki i ja sviramo u Splitu. No, ovoga puta nismo mi oni koji uvode građane u Novu Godinu te je zbog toga stres automatski duplo manji. Uz to, dolaze nam prijatelji, djevojke, žene i obitelj pa ćemo se nakon koncerta sigurno podružiti. No, Nova godina uvijek mi zrači nekom tugom i svojevrsnom brigom, ne znam zašto. Možda jer sam iz malog turističkog grada koji tužno utihne od 1. siječnja pa sve do Valentinova. No valjda su to sve neki nagoni od prije koje unaprijed projiciram.

Kad uspijete ukrasti slobodan dan, kako izgleda vaš idealan dan bez obaveza?

To bi vjerojatno uključivalo nekakvo cjelodnevno druženje s bližnjima. Naravno to druženje, da prođe bez osjećaja krivnje jer se ne radi, trebalo bi biti kvalitetno. Nekakav dnevni izlet u kojemu se posjeti neko malo selo ili gradić u Istri u kojemu do sada u nisam bio ili nešto slično. U stvarnosti, nije bitno što, bitno je kako. Bitno je da je vrijeme kvalitetno provedeno.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Istra ima predivnih kutaka, ali gdje se vi u Istri osjećate ''svoje na svome'' – imate li skriveno mjesto na koje se vraćate kad vam treba reset?

Imam, ali to je jedno od rijetkih mjesta u Istri koje je predivno - ali iz jednog ili drugog razloga nije krcato turistima i vikendašima već je tiho, spokojno i prazno. Baš zbog toga ću, koliko mogu, ne otkrivati o kojem je biseru riječ. Osim toga, šetnja Kaštelirskim šumama i poljima je nešto što me uspješno resetira.

U Kašteliru preuređujete kuću u kojoj ćete živjeti – jeste li pri kraju? Kako teče adaptacija?

Gotovo je to već neko vrijeme, ali hvala na pitanju. Sada je odlično i posebno.

Što vam je donio sav ovaj uspjeh, a što vam je možda i oduzeo – imate li osjećaj da ste morali žrtvovati dio privatnosti da biste radili ono što volite?

Svakako, ali to je bio slučaj i prije svega ovoga. Aktivno sam radio i shvaćao svoj posao ozbiljnim pa sam, češće nego rjeđe, žrtvovao privatno kako bih se mogao posvetiti poslu. Sada je intenzitet posla još veći, ali radi toga sam i shvatio koliko je bitno da budem suprug, sin i prijatelj. Počeo sam se truditi da svjesno izdvajam vrijeme za ljude, jer ipak to je ono što treba biti bitnije od posla.

Uskoro ćete održati koncert sa simfonijskim koncertom, kako teku pripreme i što možemo očekivati?

Ovo će biti najposebniji koncert koji smo dosada održali. Posjetitelji će moći čuti pjesme u potpuno novom ruhu, preoblikovane na potpuno novi način. Premijerno će se moći čuti pjesme koje će se prvi put izvoditi “kako treba” uživo poput Beskonačna Osveta 2. Mislim da će ovo biti večer koji će naša zajednica pamtiti kao jednu od prekretnica.

Što planirate novo kada je riječ o karijeri?

Uzbuđen sam jer smo najavili već nekoliko festivala na kojima dijelimo pozornicu s velikim imenima među kojima su Twenty One Pilots, Tom Odell, Lorde, Teddy Swims... Nažalost u ovome trenutku ne mogu ništa više od toga reći, ali nakon Nove godine ništa neće biti isto.

POGLEDAJTE VIDEO: Od svađe koja je započela u Direktu do dueta: Nova pjesma Vojka V i Baby Lasagne