Baby Lasagna i finski glazbenik Käärijä uoči finala Eurosonga: 'Ići ćemo kući s trofejem'

Prošlogodišnji hrvatski predstavnik na Eurosongu, Baby Lasagna (29), nastupit će u velikom finalu glazbenog natjecanja te izvesti novu pjesmu koja je nastala u suradnji s bivšim predstavnikom Finske, glazbenikom Käärijom (31) . Takozvani pobjednici publike u svom duetu "#eurodab" prisjećaju se ljepših vremena iz sredine 2010-ih kad je dabbing, odnosno podizanje jedne ruke i savijanje lakta druge ruke, postao kulturni fenomen. Zanimljiva je činjenica i da je ovo prvi singl u kojem Baby Lasagna pjeva na hrvatskom jeziku. Popularni dvojac sada je za Dalmatinski portal otkrio detalje oko dueta, ali i razotkrio kakav je osjećaj zauzeti drugo mjesto na Eurosongu te postati miljenik publike.

Dogodilo se spontano

"Käärija i ja smo se oko dueta dogovorili spontano, nije bilo probi, samo smo stali pred publiku i izveli duet", rekao je Baby Lasagna, referirajući se na nastup koji je izveo s kolegom Fincem u četvrtak.

Također, glazbenici su otkrili namjeravaju li se ponovno natjecati na Eurosongu. U skorije vrijeme im to nije u planu, no naglasili su da se nikad ne zna što se može dogoditi u budućnosti. Uz to, nagovijestili su gledateljima što mogu očekivati od njihovog zajedničkog nastupa.

"Ovo može biti zadnji put ovdje. A sada s Baby Lasagnom. Uživat ćemo i 'uništiti' Eurosong", rekao je Käärijä za večerašnji nastup.

"Mislim da ćemo s trofejem Eurosonga ići kući. Bit će najbolje", nadovezao se naš Marko Purišić.

'Život nije fer'

"Mislim da je zaslužio. Bio je puno bolji nego na Dori. Mislim da je trebao biti u finalu, ali život nije fer. Moraš preuzeti karte u svoje ruke", zaključio je Marko.

Podsjetimo, večeras je veliko finale Eurosonga u kojem će se boriti 26 zemalja. Uoči svakog natjecanja kladionice predviđaju tko ima najveće šanse za pobjedu te ako je njima vjerovati sljedeće natjecanje trebalo bi se ponovno održati u Švedskoj.

