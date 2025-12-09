Baby Lasagna dobio poziv za privilegirano društvo, ne skriva oduševljenje

Hrvatski glazbenik Baby Lasagna (30), koji je širu publiku osvojio nakon zapaženog nastupa na Eurosongu gdje je osvojio drugo mjesto, dobio je još jedno veliko priznanje u svojoj karijeri - pozvan je nastupiti na Sziget Festivalu, jednom od najvećih i najcjenjenijih glazbenih festivala u Europi.

Objavljen line-up za 2026., među velikanima i hrvatsko ime

Na službenim društvenim mrežama Sziget Festivala objavljen je dio izvođača za sljedeće izdanje festivala, koje će se održati od 11. do 15. kolovoza u Budimpešti, na poznatom Óbudai-szigetu, zelenom otoku na Dunavu. Uz međunarodne zvijezde poput Florence and The Machine, istaknulo se i ime Baby Lasagne, što je izazvalo veliko oduševljenje među domaćim fanovima.

Baby Lasagna vijest podijelio i sam: ‘Vidimo se na Szigetu!’

Glazbenik je objavu odmah podijelio na Instagramu, zahvalivši organizatorima i fanovima na podršci. Njegov nastup bit će poseban trenutak kako za njega, tako i za hrvatsku glazbenu scenu, jer se radi o festivalu koji svake godine privlači stotine tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta.

Novi imidž i novi projekti

Baby Lasagna nedavno je privukao pažnju i svježim imidžem - tamnom kosom koju je prvi put pokazao tijekom nastupa u zagrebačkom HNK2. Na pozornici je nastupio uz simfonijski orkestar pod vodstvom skladatelja Maka Murtića, dok je za smjer aranžmana bio zadužen Mihael Žipovski, član njegovog benda. Publika je taj nastup ocijenila jednim od njegovih najdojmljivijih do sada.

