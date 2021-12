Fahreta Živojinović, poznatija kao Lepa Brena, rekla je kako joj je baba Vanga prorekla najvažnije stvari u životu: kako i za koga će se udati, koliko će djece imati i koliko će živjeti.

"Dva puta sam bilo kod Baba Vange. Rekla je da ću se udati za čovjeka koji nosi bijelu uniformu. Nije mi pao na pamet tenisač, mislila sam da će to biti doktor ili pekar. Ma, sve mi je to djelovalo neozbiljno jer u to vrijeme nisam razmišljala o udaji", rekla je za Kurir.

Osim svega ovoga, Vanga joj je prorekla da će jednoga dana imati kuću punu glazbenika, što u Breninom slučaju simbolizira Grand produkciju, kuću čija je vlasnica.

"Pomislila sam da, ako se to ostvari, cijeli život ću gledati neke pjevače! Već sam provela dosta vremena sa Slatkim grijehom, samo mi je još trebalo da do kraja života budem okružena muškarcima. A Baba Vanga je zapravo tada govorila o Grandu', izjavila je Brena.

Prorekla joj je sinove, ali ne i kćer

Lepa Brena priznaje i kako joj je Vanga prorekla da će imati sinove, ali nikada i kćer, što ju je jako razočaralo.

"Razočarala sam se što neću imati kćer. Pitala sam je li sigurna u to, a ona mi je ponovila da ću rađati samo dječake. Eto, to se i dogodilo. Pričala mi je da ću pjevati i putovati dok sam živa. Stalno je isticala kako ću jednog dana biti popularna. Rekla je da ću dugo živjeti i da ću biti zdrava", rekla je Brena.

Ono što je zanimljivo - Vanga je Breni rekla i kako će joj se dogoditi nešto jako loše, a pjevačica misli kako se to odnosi upravo na otmicu njezina sina Stefana.

Brena priznaje kako nije bila jedna od onih koji vjeruju u proročanstva, ali nakon susreta s Vangom, sve se promijenilo.

'Vanga je u to vrijeme znala za mene, čak je i u svojoj knjizi napisala jedan paragraf o meni. Istakla je da će 'jedna visoka žena i lijepa žena, srebrnoplave kose, sletjeti s neba i da će je Bugari voljeti kao što nikada nikog nisu voljeli'. To mi je zvučalo skroz apstraktno i nemoguće jer ja nisam bila osoba koja vjeruje u takva proročanstva. Međutim, kada se poslije sve obistinilo, shvatila sam da je ona najveća balkanska proročica. I dan danas joj zapalim svijeću i sjetim se njezinih riječi. Vrlo sam joj zahvalna', ispričala je.