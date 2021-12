Agonija obitelji Živojinović nastavlja se i 21 godinu nakon otmice tada osmogodišnjeg Stefana Živojinovića, sina Lepe Brene i Bobe Živojinovića.

Podsjetimo, osmogodišnji je Stefan otet ispred obiteljske kuće na Bežanijskoj kosi u Beogradu, nakon što je otpratio majku do frizera koji se nalazio u susjedstvu, a zatim se vratio kući da uzme role.

Tada su otmičari od Brene i Bobe tražili dva i pol milijuna njemačkih maraka, a obitelj Živojinović u cijeli proces nije željela uključivati policiju.

U to vrijeme Brena i Boba, navodno, nisu imali dovoljno novca da isplate otmičare te je otkupninu platio Bobin veliki prijatelj, poznati tenisač Boris Becker. Stefan im je ubrzo vraćen, a nikada se nije saznalo tko stoji iza otmice. Sve do danas.

Prema pisanju srpskih portala, iza Stefanove otmice stoji sada pokojni član ozloglašene zvezdarske mafije, Sredoje Šljukić Šljuka. Kada su počele curiti nove informacije, Brena i Boba odmah su se povukli iz Beograda, što je i jasno iz činjenice da je Brena prije točno tjedan dana na svom Instagram profilu objavila fotografiju s Tajlanda. I svom su sinu, dakako, odmah obznanili da se hitno makne iz Beograda.

"Brena i Boba su otišli na odmor kada su počele pojavljivati nove informacije o otmičarima i to nakon 20 godina. Odmah su prijatelji krenuli s pozivima i svi su ih molili da ne prate vijesti jer su znali da će ih to dodatno uznemiriti. Oni su prošli agoniju tada i oboje se zalede kada netko spomene otmicu. Kada su se pojavile nove informacije, Brena je cijeli dan plakala, a Stefanu je uplatila putovanje s obzirom na to da je najbolje da na neko vrijeme napusti Srbiju", rekao je izvor blizak obitelji Živojinović za Star, a prenio Blic.