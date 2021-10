Pjevačica Lepa Brena i njen suprug Slobodan Boba Živojinović završili su na sudu zbog tužbe njihova obiteljskog prijatelja i kuma Aleksandra Vincića zbog zajedničkog posla, proizvodnje vina, piše Kurir.

On više ne želi surađivati s njima, zbog čega od Brene i Bobe traži pola milijuna u eurima (oko 3,7 milijuna kuna). Njih troje su još 2018. godine pokrenuli posao proizvodnje bijelog vina koji se vrlo brzo pokazao kao vrlo unosan.

Brena i Boba navodno su bili oduševljeni, pa su imali pregršt novih ideja za razvoj posla. No, neke od njih nisu se svidjele Vinciću pa im je predložio da uspore. No, nisu ga poslušali pa su među njima počele prve trzavice. Živojinovići nisu htjeli pristati na kompromis, pa je Vincić odlučio izaći iz zajedničkog posla.

Ponudili su mu manje novca

Tražio je od Brene i Bobe da mu isplate sve što je do tada uložio, oko pola milijuna eura, što je njih šokiralo. Neimenovani izvor blizak pjevačici otkrio je kako njih dvoje ne misle da je Vincić toliko uložio te su mu ponudili manju svotu novca. No, on nije pristao te im je zaprijetio tužbom.

Pravdu je odlučio potražiti na sudu i u tužbi protiv Živojinovića potražuje pola milijuna eura. Nije poznato, tvrdi izvor, kada će imati prvu parnicu, no Živojinovići su spremni boriti se do kraja, samo da ne bi isplatili veliku svotu novca.

Boba i Aleksandar započeli su zajednički posao prije tri godine, a Živojinović je o kumu uvijek pričao u superlativu.

"Naš prijatelj i vlasnik vinarije bio je pravi pokretač čitave te priče. Kasnije smo postali kumovi, moj sin Stefan je krstio njegova sina, a on je izuzetno vrijedan čovjek i možda je najveći proizvođač na ovim prostorima. Od kumstva smo počeli raditi zajedničko vino. Vrlo smo prepoznatljivi na našem tržištu, ne samo Srbije, već Crne Gore i Hrvatske. Ima nas i u Sloveniji", kazao je Boba jednom prigodom.