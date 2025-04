Avu Karabatić pretukla majka? Bivša starleta sve priznala za medije

Ava Karabatić ponovno je uzburkala društvene mreže nakon što se na njezinom Facebook profilu pojavila zabrinjavajuća objava – jednostavna riječ "zbogom", a potom i misao: "Postoje čiste duše koje ovaj svet nije zaslužio". Mnogi su pratitelji odmah reagirali, zabrinuti da je riječ o pozivu u pomoć ili čak naznaci ozbiljnijih misli.

Nakon niza komentara i poruka podrške, Ava se oglasila za medije i razjasnila situaciju, istaknuvši kako spornu objavu nije napisala ona, već njezin administrator.

"Nikada ne bih digla ruku na sebe, nemam crne misli. Veliki sam vjernik i tako nešto mi ne bi palo na pamet", izjavila je za Blic i dodala kako prolazi kroz izuzetno težak period u životu.

"Trpim fizičko i psihičko nasilje od majke već 22 godine. Uzela sam svoje stvari i došla u Beograd. Sve mi se skupilo, i došlo je vreme da presječem toksične odnose", iskreno je ispričala Ava koja je pritom naglasila kako je njezin otac sada uz nju i pruža joj podršku u ovom teškom trenutku.

Dodala je i kako je pokušavala pomoći majci, ali bez uspjeha.

"Ona godinama koristi moju i očevu dobrotu. Otkako sam izašla iz klinike za odvikavanje, svijet gledam drugačije. Trudila sam se da joj pomognem, ali ne vrijedi. Ponovno me je napala. Ljetos me je isto pretukla. Ne želim to trpjeti."

Iako je priznala da je psihički iscrpljena i da prolazi kroz "pakao", želi ići naprijed i ne osvrtati se.

"Treba mi podrška i pomoć, zato je tata uz mene. Krenula sam drugim putem i neću dozvoliti da me neko opet povuče nazad", poručila je.

