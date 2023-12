Glumica Sydney Sweeney (26), poznata po seriji "White Lotus" pojavila se na crvenom tepihu na premijeri filma "Anyone But You" u Australiji odjevena u prozirnoj odjeći pastelnih nijansi.

Povodom toga, glumica je odjenula dekoltirani prozirni Givenchy satenski top i suknju, ispod koje se nadziralo njezino donje rublje, a sve to je začinila štiklama s remenčićima oko gležnjeva. Što se frizure tiče, njezina plava kosa ostala je raspuštena, a od detalja stavila je par Givenchy naušnice i veliki dijamantni prsten.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Sydney Sweeney na premijeri filma

Glumica je nosila mnoštvo drugih odjevnih kombinacija koje su privlačile pažnju tijekom turneje filma “Anyone But You”, čime je dokazala da joj stoje mnoge modne kombinacije, od "Barbiecore" ružičastog kaputa do kompleta sa šljokičastim prslukom i odvažne crvene minice.

Na premijeri filma održana 11. prosinca, glumica je pozirala pored glumačkog kolege Glena Powella, odjevena u glamuroznu haljinu, a osim atraktivnih odjevnih kombinacija, Sweeney često pamte po brojnim pojavljivanja sa spomenutim Powellom, zvijezdom filma "Top Gun: Maverick", a širile su se glasine o njihovoj aferi tijekom gostovanja, a on ih je negirao tijekom gostovanja u emisiji “Today” izjavivši da "nisu zajedno, ali se vole", prenosi Page Six.

"Iskreno, ona je jedna od najspektakularnijih osoba koje sam ikada sreo. Ona je stvarno sjajna", zaključio je Sweeney.

Podsjetimo, Sweeney je zaručena za 39-godišnjeg ugostitelja Jonathana Davina, a rijetko nosi svoj zaručnički prsten. Nedavno je za Entertainment priznala da je "prezauzeta poslom" da planira vjenčanje. Davin joj je pomogao u karijeri, koproduciranjem filma "Anyone But You".

"Nevjerojatno je imati nekoga tko te bodri i nekoga tko u potpunosti podržava ono što radiš", objasnila je.

