Rita Ora je zvijezda Primark kolekcije koja izlazi 7. studenoga, točno na vrijeme za blagdansku sezonu. Kampanja prikazuje 32-godišnju glazbenicu u outfitima skrojenim za party sezonu, a sve to daje seksi prizvuk svečanom odijevanju.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Ora je uspješno uklopila svoju osobnu estetiku u pristupačnu liniju, što je bio cilj kako bi obožavatelji mogli lako postići njezin izgled.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Ora nosi srebrnu metalik midi haljinu koja će se sigurno istaknuti ove party sezone. 3D cvjetni trend također se pojavljuje na smokingu na ovratniku.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Još jedna zanimljiva kombinacija? Haljina dugih rukava s izrezbarenim rubom i prorezom do bokova koju kombinira s lakiranim čizmama do koljena i obiljem srebrnog nakita, piše Popsugar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Kao dugogodišnji kupac Primarka, Ora je željela ostati jednako uključena u proces dizajna kao i u iskustvo kupnje. "Ne gledam na to samo kao, 'Bih li to nosika?' Razmišljam o prosječnoj ženi i postajem ona u svojim mislima", rekla je za POPSUGAR u rujnu kada je otkrila partnerstvo tijekom Tjedna mode. "To je gotovo kao umjetnički projekt."