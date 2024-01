Domaći glumac Asim Ugljen prije dvije godine je svoju suprugu Martu iznenadio putovanjem povodom 12.-te godišnjice u jedan od najromantičnijih gradova, a riječ je o Parizu za koji joj je obećao da će ju voditi ponovno.

Čini se kako je glumac svoje obećanje ispunio, pa je za Večernji objasnio priču koja stoji iza njihova putovanja.

"Moram priznati da je odlazak u Pariz određen nečim drugim, a ne činjenicom da je najromantičniji grad na svijetu. Kada je Marta zanijela s našim prvim djetetom, Dinom, bili smo dvoje studenata, siromašni kao crkveni miševi, i nismo znali što bismo i kako. Rekao sam joj da je to super stvar, ona je malko zinula, jer, kao što rekoh, bili smo dvoje studenata čije karijere još nisu ni počele. Objasnio sam joj da je baš super to da će sada svi tulumariti i zezati se, a mi ćemo biti u pelenama, kašicama i računima. Ali, to će nam dati vjetar u leđa i poticaj za borbu, i preskočit ćemo dio s tulumarenjem, no zato ćemo s 40, kada drugi budu gurali kolica i proklinjati sebe jer ranije nisu imali djecu, uživati u plodovima svojeg rada i putovati po svijetu, jer će djeca već biti velika. I obećao sam joj da ću je do svojeg 40. rođendana odvesti u Pariz, kao gospođu, dobrim letom, u dobre hotele i dobre restorane i da ćemo obići cijeli grad. Zato smo otišli u Pariz, jer sam joj 15 godina ranije to obećao. Imao sam 39 kada sam je odveo u Pariz", priznao je Asim pa dodao.

"Meni zasad najdraži grad koji sam posjetio i jedan od tri u kojima bih mogao živjeti", rekao je Asim i dodao da mu je Zagreb ipak najdraži grad.

"Zasad su samo tri grada na svijetu gdje bih mogao živjeti, a to su Zagreb, jer je to moj rodni grad i meni najdraži grad na svijetu, tu sam doma, Ljubljana, jer je toliko prekrasna i taman po mojoj mjeri, i Pariz, jer je jednostavno."

Osim što je je spomenuo njihovu privatnu obiteljsku priču o odlasku u Pariz te kako je sve krenulo, nije propustio ni podijeliti nekoliko savjeta za sve one koji imaju želju u skorije vrijeme posjetiti ovaj romantičan grad u Francuskoj.

"Dajte si vremena i uložite pinkicu truda, naučite par najosnovnijih izraza koji će vam trebati, poput zazivanja konobara, zahvale, traženja računa, što reći prilikom upoznavanja, i tako neke sitnice. Francuzi su poprilični frankofili i nisu oduševljeni korištenjem engleskog, makar ga većina razumije i zna govoriti te, shodno tome, koliko god vam francuski bio grozan, a vjerujte mi, njima je svaki francuski osim autohtonog grozan, stvarno cijene trud kada ljudi pokušavaju s njima govoriti na francuskom. Par francuskih riječi i izraza otvorit će vam mnoga vrata. Ne idite u Arrondissemente visokih brojeva kasno navečer, osim ako niste suicidalni poput mene. I pripremite se na stalni zvuk sirena policijskih kola, tamo doslovno nikada ne prestaju. Jer policija uvijek vozi pod rotirkama i sa sirenama, od napada na Charlie Hebdo. Grad je prepun policije u oklopima i s dugim cijevima i rotirke su normalna pojava. Parižani to vole, jer se osjećaju sigurnije, a vi se naviknete nakon dva dana", glasili su Asimovi korisni savjeti.

Podsjetimo, nedavno su Asim i njegova supruga Martina proslavila 17. godina koliko su zajedno, a u objavi na Instagramu joj je uputio jedne od najljepših komplimenata te se također osvrnuo na njihov odlazak u Pariz koji se sada i ostvario.

"Fakat bih volio dočekati zimu života s tobom. Sretno nam bilo prvih 17.

S tobom je to bio mačji kašalj. Marta, volim te. Uvijek i zauvijek. P.S. Moramo natrag u Pariz", stajalo je u njegovoj objavi.

