Poznati domaći glumac, Asim Ugljen, na svom je Instagramu objavio sliku s pornozvijezdom Marijom Zadravec te time iznenadio mnoge.

U svojoj objavi, gdje mu se Marija nalazi u krilu, priložio je i opis gdje je naglasio kako je to nešto što mu je bila dugogodišnja želja.

"Napokon! Nakon toliko godina neispunjene želje, napokon su prepoznali moj potencijal. Kolegica Zadravec i ja nakon snimanja. Bome me iscijedila. I neka je", napisao je Asim kroz šalu, a mnogi se u komentarima pitaju, kako je reagirala njegova supruga s kojom je u braku 14 godina.

Foto: Instagram/Screenshot Foto: Instagram/Screenshot Asim ugljen i Marija Zadravec

Također, u nastavku je otkrio razlog njihova druženja, a odnosi se na dodjelu nagrade koju je Marija dobila za najbolju pornoartisticu u industriji.

"Oduvijek sam htio snimati takav format i želja mi se ispunila. Bilo je zahtjevno, no zabavno, ali mislim da sam bio okej. Kolegica je zadovoljna i zadovoljena. A ja sam imao lude sreće da za partnericu dobijem Mariju Zadravec, poznatiju kao Mery Sweet, svjetsku prvakinju u seksu, našu najpoznatiju glumicu u filmovima za odrasle, te od sinoć i dobitnicu nagrade za najbolju pornoartisticu u industriji", dodao je.

"Uvijek sam imao najbolje partnerice. A sad sam opravdao i titulu s profila", rekao je kroz šalu.

Oglasila se i Marija

S druge strane, Marija je sa svojim obožavateljima podijelila objavu gdje se nalazi s Asimom, a u kojoj oboje govore o tome kako se nadaju da će ih mnogi gledati u njihovom filmu jer je ipak Asim naučio Mariju pokojem triku, ali isto tako i ona njega.

Zajedno su vodili ovaj dijalog znajući da su mnogi uvjereni u to da je u pitanju ništa više osim šale.

U opis svoje objave stavila je: "Asimov glumački san ostvaren".

Naime, Asim je sa svojom suprugom, Martom Bolfan Ugljen, s kojom ima dvoje djece, sina Dinu i kćer Leilu, početkom godine proslavio 14 godina braka , a nedavno se pohvalio i time kako su zajedno punih 17 godina.

"Bome, dan po dan i dogurasmo i do 17. godine. Još koja godina i bit će pola života da smo zajedno. A brijem da, ako smo izgurali dosad, da ćemo dogurati do te polovice. Ti si moj Eurojackpot. Da nema tebe, ne bih bio pola čovjeka kakav sam. A nisam nešto velik. Ustvari, da te nema, bio bih patuljast. Ti si ta koja je uvijek davala vjetar u moja jedra. Ti si ljubav mog života, moja supruga, majka naše djece, moj partner u zločinu, moja ljubavnica, ali ti si i moj najbolji prijatelj. Koliko god nekad teško bilo, zahvaljujući tvojem razumu i strpljenju smo ustrajali i istrajali. Fakat bih volio dočekati zimu života s tobom. Sretno nam bilo prvih 17. S tobom je to bio mačji kašalj. Marta, volim te", napisao je Asim u svojoj objavi punoj ljubav te napomenuo kako moraju natrag u Pariz.

