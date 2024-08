Arija Rizvić o glumačkim izazovima i omiljenom kolegi: 'Stalno umiremo od smijeha'

Hrvatsku kazališnu redateljicu i glumicu Ariju Rizvić (30) gledatelji će drugog rujna pratiti u seriji "Sjene prošlosti", dok je prva epizoda dostupna dan ranije na platformi Voyo. S obzirom na to da je snimanje i dalje u tijeku, Arija je za Net.hr otkrila s kojom se glumačkom zvijezdom najviše zbližila i zašto, a nije propustila reći nešto više o Blanki Kos koju će glumiti u seriji, kao ni kompleksnost njezinog lika te što imaju zajedničko.

Nakon što se Arija našalila da im je zajedničko to što obje treniraju pilates, naglasila je da je čest slučaj da u liku koji glumiš, pronađeš djelić sebe te je lako poistovjetiti se s nekim postupcima tog lika koji nas dandanas prate kroz život. Ipak, s Blankom nije primijetila veliku sličnost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Blanka i ja smo potpuno različite. Ona gazi sve pred sobom i učinit će sve da stvori život kakav želi. Želi ući u to visoko društvo. Ja to ne bih nikad mogla. Ima i svojih drskih, grubih crta. Eksplozivna je, dok sam ja nježnija i smirenija. Također, jako je manipulativna, ali sve to što ima drugačije od mene, zanimljivije mi je glumiti", kaže Arija kroz smijeh i dodaje da njezin lik Blanka nekad pretjera u svojim postupcima pa se Arija često pita: "Ajme meni Blanka, što radiš..."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kakva je ekipa na setu?

Arija trenutno najviše radi s glumcem Jankom Rakošem (50) koji je najpoznatiji po ulozi u seriji "Bibin svijet". Kako kaže, s Jankom se najviše zbližila, ali glumice s kojima surađuje su odlične.

"Ekipa je odlična, cure su super, snimala sam sa svakom pojedinačno, a grupne scene nas uskoro čekaju i tome se jako veselim. Trenutno najviše snimam s Jankom Rakošem pa sam s njim i najbliža. On je prezabavan kolega i stalno umiremo od smijeha. Ovo su dugi projekti koji traju mjesecima i jako je bitno imati dobru atmosferu jer su to ljudi s kojima svaki dan provedeš po 12 sati. Meni je ekipa i ispred i iza kamere odlična i ista atmosfera mi je sad već na drugoj RTL-ovoj seriji zaredom. Svi smo posvećeni poslu i jako nam je stalo da projekt bude odličan, a u pauzama se smijemo, zezamo i to ispuni čovjeka", kaže Arija i dodaje:

"Jako sam zadovoljna i ne smijem ih ureći."

Foto: RTL/Screenshot

'Izazov je ta brzina kojom snimamo'

Baš kao i svaki drugi posao i gluma je ponekad dosta izazovno zanimanje, a Arija je otkrila što se njoj čini kao veliki izazov tijekom snimanja i kako se s njime nosi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Izazov je uvijek ta brzina kojom snimamo. Radi se o projektu od stotine epizoda. Treba biti jako koncentriran, dobro naučiti tekst i paziti na kontinuitete", zaključila je Arija, a s obzirom na to da je već dulje vrijeme u svijetu glume, otkrila je i koji joj žanrovi najviše odgovaraju i zašto.

"Sve me zanima i volim istraživati. Što različitije, to bolje. Super su mi komedije, a to sam shvatila na prošlom projektu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Idealan godišnji odmor?

Nakon detalja o novoj seriji u kojoj će glumiti, osvrnula se i na ljetne dane te je s nama podijelila kako zamišlja idealan godišnji odmor. Za Ariju je idealan godišnji odmor spavanje i prilika da za vrijeme istog, ne radi apsolutno ništa.

"Druga opcija je pobjeći u drugu državu i istraživati drugu kulturu", kaže Arija koja je priznala kako je zapravo provela godišnji odmor: "Pobjegla sam na more bez plana u vikendicu pored Rijeke s par izleta na otoke Krk, Pag i Volosko. Puno se spavalo, odmaralo, plivalo i fino jelo."

Za kraj, Arija je kao najveću podršku navela svoju majku, oca i njezinog dugogodišnjeg dečka, glavnog urednika RTL Sporta Marka Vargeka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Sjene prošlosti'' - od ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Sjene prošlosti stižu na RTL. U glavnoj ulozi čak četiri žene: 'To je zaista rijetkost, zaintrigiralo nas je'