Antonio ABe otvoreno o vezama, vršnjačkom nasilju, estetskim korekcijama: 'Prošao sam pravu torturu'

Antonio ABe (29) jedan je od zanimljivijih novih glazbenih imena na domaćoj sceni. Pažnju je prvi put privukao singlom “I danas i sutra”, kojeg je za njega napisao Jacques Houdek, a njegov najnoviji hit “Naivčina” inspiriran je osobnim iskustvom iz propale veze. Osim glazbe, Antonio je poznat i kao TikTok kreator čiji su videi skupili mnogobrojne preglede. Publiku intrigira svojom iskrenošću i humorom te otvoreno govori o vršnjačkom nasilju, estetskim korekcijama i izazovima kroz koje je prošao.

Već na prvom singlu ste surađivali s Jacquesom Houdekom na pjesmi ‘I danas I sutra’, kako je došlo do te suradnje i je li Vam Jacques dao neki savjet za početak karijere koji Vam je pomogao?

Tako je, prva suradnja i za početak s jednim od najboljih vokala ne samo na našim prostorima nego i šire. Jacques i ja poznajemo se 8 godina, a upoznali smo za vrijeme mog polaska na MPA akademiju (akademija glazbene produkcije) gdje sam završio pjevanje pod mentorstvom upravo Jacquesa Houdeka. Zanimljivo je to da sam za vrijeme polaska bio jako povučen i nesiguran u sebe i za vrijeme snimanja jednog covera u studiu Jacques je prepoznao kvalitetu i prepoznao je perfekcionizam s kojim se i on sam borio u mojim godinama, a koji je kod mene u tom trenutku snimanja bio izražen. Nikad neću zaboraviti kako mi je nakon tog snimanja poslao poruku i između ostalog napisao: “Super si, ak ne vjeruješ sebi, onda bar meni vjeruj… Zvučiš kao san i sad samo treba raditi, vježbati i pjevati..” pročitati tako lijepe riječi podrške za mene su značile cijeli svijet i bile su mi vodilja da ne odustanem na putu vokalnog rada. Do zajedničke je suradnje kao i mog prvog singla ‘I danas i sutra’ došlo nakon skoro 7 godina našeg poznanstava za vrijeme jednog od telefonskih razgovora koji smo vodili. Po završetku telefonskog poziva, u razgovor šaljem neke svoje covere pjesama koje sam obrađivao, a njegov odgovor na to bio je: “Idemo na Dooooru!” Na prvu sam pomislio kako je to neka zafrkancija i da to ne dolazi u obzir jer iskreno nikad prije nisam razmišljao o meni i toj pozornici zajedno. Nije prošlo puno vremena i na prvom našem sastanku počinjemo pričati o ideji, tekstu, priči koju želim otpjevati, stilovima koje bi volio objediniti. Za kraj, jedan od značajnih savjeta koji sam dobio od Houdeka je bio taj da budem autentičan i da putem uživam u procesu, da se ne zaboravim “igrati”, koliko god to čudno zvučalo zapravo mi često život živimo previše ozbiljno, a katkad dobro dođe da se opustimo i kao malena djeca počnemo uživati u trenutku.

S istom pjesmom ste se prijavili na Doru, no nažalost niste bili izabrani. Imate li želju ponovno se prijaviti i kako zamišljate pjesmu s kojom bi se željeli predstaviti na Dori?

Moje je vjerovanje da se stvari događaju s razlogom pa tako ni odbijenica za prvi singl koji smo prijavili na Doru i nije prošao nije bila veliko razočaranje. Putem sam stekao jako puno iskustva, upoznao divne ljude prilikom snimanja prvog glazbenog spota za upravo taj singl i došao do spoznaja što bi još sve promjenio do neke iduće prilike. Danas je želja za odlazak na Doru itekako prisutna te vrijedno radimo na novoj pjesmi o kojoj ne mogu puno otkriti, osim da će biti plesna jer sam to ja.

Osim glazbe, počeli ste objavljivati TikTok videe koji su ubrzo postali viralni, kako birate što ćete objaviti i možete li reći da Vam je TikTok pomogao u glazbenoj karijeri?

Društvene mreže naša su svakodnevnica i ne biti prisutan na istima je smatram na neki način propuštanje prilika. Iz tog razloga sam se odlučio aktivno baviti snimanjem za iste, s naglaskom na TikTok. Inspiraciju za sva ta videa često prvo pronalazim na samoj društvenoj mreži, a potom i u svakodnevici. Na toj sam platformi u manje od godinu dana aktivnog objavljanja prikupio preko 20 milijuna pregleda i definitivno privukao pozornost što je neočekivan ishod kojem se nisam nadao kada sam započinjao. Ako ćemo iskreno, takav vid videa koji najčešće odu viralno nije usko vezan uz glazbu te ne mogu reći da su se gledatelji prelijevali na moje videe glazbenog sadržaja, ali ono što je sigurno je da se putem stvorila jedna malena zajednica ljudi koja cijeni moj rad bilo da snimam smiješna videa, pričam o nekim ozbiljnim temama ili možda promoviram svoju glazbu i zbog toga sam neizmjerno sretan!

Foto: Petra Ivanišević

Budući da ste tokom odrastanja trpili vršnjačko nasilje, mislite li da Vam je to izgradilo “tvrđu kožu” za nošenje s negativnim komentarima danas, bilo na TikToku ili vezano za glazbu?

Apsolutno! Osim što sam kao dijete prošao jednu tešku torturu i nasilje svojih vršnjaka, ali i starijih, kroz dugogodišnji rad na sebi izgradio sam obrambeni sistem koji mi služi na način da me doista gotovo ništa ne može povrijediti. Često mi zapravo i bude žao ljudi koji imaju potrebe širiti negativu bilo da se radi o situacijama iz stvarnog života ili putem društvenih mreža jer to zapravo govori o njihovom osobnom nezadovoljstvu i kako ja nemam ništa s time tako me to ne može ni opterećivati. Uostalom, ljudi koji se planiraju baviti javnim poslom ili su već u tome svakako znaju da i to nažalost spada u opis posla, mnogi si daju za pravo misliti da vas poznaju ili vas osuđuju donoseći neosnovane zaključke, a ako želite postojati na estradnom nebu ili generalno raditi nešto drugačije, morate to moći ne uzimati k srcu.

Budući da puno pažnje pridodajete vizualnom aspektu Vaše glazbene karijere, kako biste opisali svoj trenutni vizualni identitet i kako dolazite do ideja za spotove i vizuale?

Lijepo ste primjetili, pored puno truda koji tim i ja ulažemo kako bi pjesme bile što kvalitetnije, itekako se trudimo i oko vizualnog identiteta. Najviše mi u tome pomaže redateljica Andrea Bukovčak, koja konceptualno stoji iza većine ideja koje imate priliku vidjeti. A potom velike zahvale idu i mojoj menadžerici, producentici i prijateljici Ivani Gregurić koja sve potrebne suradnike objedini poput lijepila u cijelinu. Neizmjerno sam zahvalan što imam priliku surađivati s tako divnim, mladim i talentiranim ljudima koje, siguran sam, čeka lijepa i velika budućnost.

Foto: Petra Ivanišević

Otvoreni ste i iskreni u vezi Vaših estetskih korekcija, što biste savjetovali nekome tko razmišlja o takvom pothvatu?

Upravo tako, ne libim se priznati kako sam radio neke od korekcija na sebi kao što su povećanje usana i jagodica, smanjivanje nosa, botox, transplatacija kose i obrva. Isto tako nemam problem reći da se radi većine korekcija danas i kajem iako je to pomalo teška riječ. Gotovo 10 godina od ulaska u svijet korekcija čvrsto stojim iza toga da one nisu potrebne, i da smo svi mi ljudi ljepši bez filera, botoxa, nerealno malenih noseva,.. Danas vidim ljepotu upravo u prirodnim crtama i karakteristikama, i da mogu vratiti vrijeme većinu korekcija nikada ne bih napravio.

U najnovijoj pjesmi “Naivčina” pričate o neuspješnoj vezi u kojoj ste ipali naivni, što ste naučili iz tog odnosa i kako ćete u buduće pristupati odnosima s obzirom na lekcije iz prošlih veza?

Ahhh, tko nije barem jednom ispao naivan u vezi, rekao bih da je to ravno dobitku na lotu! Pogotovo kad si mlad i zaljubljen. Moj treći singl pod nazivom “Naivčina” govori o tome kako sam, kako sam naziv pjesme kaže ispao naivan i kada sam to shvatio, okrenuo sam svoj život za 180 stupnjeva, stavio sebe na prvo mjesto jer upravo to nam se često i događa u vezama, da radimo sve ono što uveseljava drugu stranu, a sebe zanemarujemo i pritom budemo iskorišteni. Najveća lekcija koju sam naučio i koju često ponavljam mojim prijateljima, poznanicima i pratiteljima je da ne vjeruju riječima nego da vjeruju djelima. Ona će pokazati trudi li se naš partener/ica zaista promjeniti ili sve ostaje samo na praznoj priči.

Foto: Petra Ivanišević

Koga od domaćih umjetnika najviše slušate i s kim biste željeli surađivati?

Ajme ovo je pitanje zaista teško, kroz vrijeme na prvo mjesto izmjenjuju se mnogi glazbenici i teško je izdvojiti samo jednog. Definitivno su na vrhu popisa Aki Rahimovski, Nina Badrić, Dino Dvornik, Oliver Dragojević,.. A zanimljivo je da između ostalog uživam u glazbi makedonske pjevačice Kaliopi čije sam pjesme slušao na tisuće i tisuće sati. Razmišljao sam o suradnjama puno puta i nadam se da će biti prilike surađivati prvo s nekim od novijih generacija glazbenika kao što je Matija Cvek, iako to trenutno izgleda nerealno, nikad se ne zna, možda nam se glazbeni putevi isprepletu i napravimo neku super cool stvar skupa!

Koji su Vam ciljevi za budućnost? Kako vidite nastavak svoje karijere?

Puno autorskih pjesama i puno nastupa, želim brusiti svoj odnos s publikom i generalno provoditi vrijeme na pozornici, bilo da se radi o nastupu pred 20 ljudi ili 20 000, želja mi je pjevati i putem glazbom dodirnuti ljude. Volio bih objediniti pjesme koje su izašle i koje pripremamo u jedan EP ili album, a tu su već i planovi za dalje. Samo neka je dobrog zdravlja i maleni krug velikih ljudi i ne brinem da će se događati lijepe stvari putem. Život se otvara prema nama tek onda kada se mi otvorimo prema njemu i to je jedna od mantra koju ponavljam i živim.

Koju poruku biste poslali onima koji žele započeti glazbenu karijeru, ali se osjećaju nesigurno?

Sretno, želim im puno sreće jer će im trebati, a više od toga želim im puno puno upornosti i neodustajanja. Jer izazova je puno i samo ljubav prema glazbi može nam pomoći da ih sve prebrodimo!

