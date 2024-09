Antonija Šola za Net.hr o vjenčanju: 'Što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu'

Pjevačicu i glumicu Antoniju Šolu (45) mnogi pamte po ulozi Tine u RTL-ovoj seriji "Zabranjena ljubav", ali i po brojnim pjesmama. Pjevačica je trenutačno uzela predah od poslovnih obveza, odmarajući na Jadranskoj obali. U dugogodišnjoj je vezi s 10 godina mlađim zaručnikom, frontmenom benda "Ljubavnici", Marijem Regeljom. O planovima za vjenčanje, zaručniku, ali i estetskim korekcijama, pjevačica je progovorila za Net.hr.

"Hvatam zadnje zrake sunca na moru i još malo uživam jer volim kasno ljeto, a ne volim baš vrućine pa je sad moje vrijeme za uživanje. Ne smeta mi kiša na moru, stoga uživam uz dobru knjigu ili razmišljam o novim pjesmama. Album je u planu ove godine", ispričala nam je.

Foto: Instagram

Za Antoniju ljeto još nije završilo, uživa najbolje što može, i to u posebnom društvu.

"Ljeto produžujem maksimalno koliko mogu pa još nisam proglasila kraj ljeta. Imam još neke planove za kratke izlete malo južnije. Uživam u svakom danu, a okružena sam uvijek ljudima koje volim i s kojima sam na istoj frekvenciji", rekla je.

O zavidnoj liniji

Pjevačica nerijetko objavljuje fotografije s mora na društvenim mrežama, nakon čega je fanovi obasipaju komplimentima. Antonija se može pohvaliti vitkom linijom, a u čemu je ključ nam je objasnila: "Kao i svi imam bolje i lošije faze, ali sam uvijek oko neke idealne točke. Trudim se živjeti zdravo jer u tome uživam, ali dozvolim si male "cheat" dane kada se počastim nekim finim slasticama ili delikatesama, no zaista preferiram voće i povrće u svim oblicima. Isto tako volim kretanje, vježbanje, pilates, hodanje, bicikliranje, plivanje. Ali, naravno, najvažniji je onaj osjećaj mira koji sve drži na okupu i duhovno stanje".

Foto: Instagram

Vitku liniju održava zahvaljujući zdravim namirnicama.

"Ljeti volim sve sezonsko voće, posebno lubenice i trešnje, koje kupujem od lokalnih OPG-ova i uvijek tražim i podržavam domaće proizvođače. Od povrća, ujutro uživam u soku od celera, a svake godine s mamom pripremam sok od maslačka koji beremo kako bismo imali kroz godinu. Od egzotičnog voća, jako volim avokado, banane, indijanske banane, ananas i papaju. Ove godine posjetila sam i festival indijske banane, što mi je fantastično iskustvo jer takvo nešto postoji kod nas", priča nam.

U razgovoru s Antonijom, dotaknuli smo se i tema estetskih korekcija, koje su u današnje vrijeme sve prisutnije. Iako mnogi biraju takve promjene, Antonija tvrdi da nije fan tih zahvata.

"Razumijem svakoga tko ima potrebu za uljepšavanjem jer svatko ima svoje razloge. Estetske korekcije su širok pojam; mogu se odnositi na male zahvate poput dermoabrazije do filera i slično. Ne bih se zasad usudila na takvo nešto, jer svaki zahvat, pa i najmanji, nosi mogućnost komplikacija. Međutim, kada je nužno, poput stavljanja zubnog implantata, možda se lakše odlučiti i riskirati. Sve u svoje vrijeme - trenutno ne razmišljam o tome jer mi moje godine dobro stoje i ne bih ništa kvarila. Zdravlje je ispred svega", objasnila je.

Ljubavni život

Antonija je ranije izjavila da se želi udati u Las Vegasu, no sada je bila vrlo tajanstvena kada su u pitanju detalji.

"Bila sam u Americi kada sam kao gošća Mladena Grdovića pjevala na turneji, i ne skrivam koliko me Amerika privlači, posebno San Francisco. Nažalost, tada nisam otišla u Vegas, iako sam imala priliku pa mi je sada žao. Inače, imam obitelj u San Franciscu, pa stalno odgađam putovanje, no nadam se da ću uskoro otići jer me privlače Vegas, San Francisco i Havaji. Još jedan razlog za to je što sam velika obožavateljica Shanie Twain, koja trenutno ima koncerte tamo do Nove godine, a to mi je velika želja. Mario, naravno, podržava moju želju. A što se Vegasa tiče, znate kako se kaže: što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu", rekla je kroz smijeh.

Foto: Instagram

Svog zaručnika, Antonija poznaje već dugi niz godina, a zajednička strast prema glazbi dodatno ih je povezala. Kod njih nema razmirica i sve se lako dogovaraju, no, kao što to biva u ljubavnim vezama, nije sve savršeno. Iako je Mario uvijek uz nju, postojalo je nešto što joj se nije svidjelo – nosio je naušnice. Ipak, s vremenom ga je uspjela nagovoriti da prestane s nošenjem nakita.

"Samo ću reći da ne nosi više naušnice," otkrila nam je nasmijana pjevačica.

