Antonija Šola o svojoj ulozi vijećnice: 'Politika je došla na zao glas, ljudi je izbjegavaju'

Poznata glazbenica i glumica Antonija Šola odnedavno ima i novu ulogu – onu vijećnice u Općinskom vijeću Brdovca. Iako javnosti poznata po glazbenoj i scenskoj karijeri, Šola ističe kako se na ovaj korak odlučila iz iskrene želje da doprinese sredini u kojoj živi. Ne pripada nijednoj političkoj stranci, ali nam je ispričala kako želi biti glas mještana i aktivno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na kvalitetu života u zajednici.

Foto: Zarko Basic/pixsell

Kako vam se sviđa nova uloga “vijećnice”?

Još ne znam sviđa li mi se ili ne, samo znam da sam se morala uključiti u aktivnosti zajednice jer sam osjetila da za tim postoji potreba u mjestu gdje živim. A to je obaveza i odgovornost. Ja od toga ne živim, to nije radno mjesto, ni funkcija načelnika ili zamjenika, ali mogu prisustvovati i sudjelovati na sjednicama te surađivati sa svim vijećnicama i vijećnicima. Sudjelovala sam tek na prvoj konstitutivnoj sjednici, tako da ima vremena da pohvatam sve što se događa u vijeću i Općini. Otvorila sam i novi profil na mrežama kojim ću odvojiti društvene aktivnosti u Brdovcu od svog privatnog profila, ali i profesionalnog, gdje dijelim i komuniciram svoju glazbu i aktivnosti vezane uz glazbena izdanja i nastupe, kako bih mogla pratiti digitalnu stvarnost koja se tiče Općine Brdovec. Namjeravam poticati i podržavati svaki projekt koji je za boljitak kvalitete života u našoj Općini, zajedno s ostalim vijećnicima.

Zašto ste baš sad odlučili ući u politiku?

Zanima me poboljšanje uvjeta života u mojoj zajednici, ljudi me tu poznaju, tu živim i želim sudjelovati i doprinijeti ako mogu, i naravno učiti od onih iskusnijih. To tinja u meni već dugo, sociologinja sam po struci, također postoje online grupe koje pratim, a vezane su uz tematiku Općine Brdovec, također u neposrednom kontaktu s mještanima osjetila sam tu potrebu. Ljudi oko mene su također prepoznali u meni taj žar za društvena pitanja, pa sam se odazvala. Nije ovo velika funkcija, ali želim biti prisutna.

Koliko vremena iziskuje vaša politička uloga i što sve ona obuhvaća?

Za sad ne tako puno, ali određeno slobodno vrijeme ću izdvojiti. Ja sam samo jedan glas u vijeću, a znate da za svaku odluku treba većina. Nije najpovoljnija situacija, ali na muci se poznaju junaci. Tu sam zbog ljudi među kojima živim, a ne zbog interesa određenih skupina. Tu sam kao glas mještana i ne pripadam nikome, ali imam naklonost prema svakome tko je moralno i društveno odgovoran, stručan i pravedan.

Foto:

Koji su vaši dugoročni ciljevi?

Održivi razvoj, socijalna pravda, sigurnost i bolja komunikacija s mještanima i mjesnim odborima.

Planirate li se kandidirati za neke veće funkcije?

Za sad ne.

Što mislite o kritikama da političari 'često ne ispunjavaju obećanja'?

Zato sam i odlučila uključiti se i doslovno nadgledati proces. Znam da neću promijeniti svijet, mene zanima moja Općina – to je to. Ne idem u širinu.

Imate li politički uzor ili osobu čiji vas rad inspirira?

Imam više njih, a ako već moram nekoga isticati, ovaj put bih istaknula ženu – gradonačelnicu Samobora Petru Škrobot. Voljela bih da naša Općina tako funkcionira. Mislim da nam generalno fali više žena u politici.

Kako ćete balansirati između političkih obaveza i vaše umjetničke karijere?

Lako. Kao i uvijek do sada. Nikad nisam bila jednodimenzionalna. To nije radno mjesto, nemam radno vrijeme, to je moje slobodno vrijeme i odluka koliko ću ga odvojiti za zajednicu. Komuniciram s istomišljenicima i želim upoznati sve vijećnike. Ušla sam u Vijeće na listi sa Zdravkom Lebom, Ilijom Tokićem i Višnjom Lopatić Raženj – to su sve već ljudi s iskustvom u politici, Općini, financijama. Također surađujem i komuniciram redovito i s Ivanom Novoselom i Rudicom Ivanjek Milošević. To su sve moji dragi susjedi i prijatelji. Jedna od vijećnica bila mi je teta u vrtiću, što mi je super – da smo sada zajedno u Vijeću. Svi smo različiti, ali imamo isti cilj, nadam se. Za neke vijećnike sam pjevala i humanitarno, za udruge branitelja, neke poznajem iz lokalne trgovine – uglavnom, bit će zanimljivo i nadam se produktivno. Službenici u Općini su ljudi sa znanjem i vrlo stručni, naročito Danijel Bukovinski, ali i ostali. Zanima me funkcioniranje lokalne samouprave. Ono što očekujem od svih vijećnika jest kritičko usvajanje odluka vođeno boljitkom Općine, održivim razvojem i socijalnom pravdom. Nadam se da će se glasati za odluke po moralnoj osnovi i odgovornosti prema mještanima, a ne nekritički po stranačkoj obojenosti. Svjesna sam da je većina u Vijeću naklonjena odlukama načelnika, ali ipak se nadam da će prevladati savjest i odgovornost prema zajednici.

Foto:

Smatrate li da glazbenici i umjetnici mogu donijeti nove ideje i pristupe u politiku? Ako da, na koji način?

Svi mogu, ne samo glazbenici – ako znaju kako, imaju volju, obrazovanje, znanje i moral, pravi tim, odgovornost i plan. Svi možemo doprinijeti novim idejama i aktivno sudjelovati u zajednici. Znate onu "Ako se nećete baviti politikom, politika će se baviti vama." Nažalost, politika je došla na zao glas, ljudi je izbjegavaju, a to se koristi – i to ne za naše dobro. Pasivnost je loša. Koliko smo se borili za pravo glasa i svoj identitet, a sada ga ignoriramo. Meni više nije bilo dovoljno samo pratiti nezadovoljstvo u lokalnoj zajednici – treba se uključiti koliko tko može. Svi mi u Vijeću imamo svoju struku, posao, poziv. Netko je umirovljenik, netko učitelj, netko vlasnik trgovine, netko branitelj, netko umjetnik kao ja – i od toga živimo. A sudjelovanje je naš doprinos lokalnoj zajednici.

Imate dugogodišnjeg partnera. Je li vas on podržao u političkoj karijeri?

Svi moji me podržavaju.

Izdali ste novu pjesmu 'Čuvaj me'. Hoćete li imati radno ljeto i možemo li očekivati kakve nastupe?

Pjesma je pravi hrvatski pop – pozitivna, osjećajna i tema su trajne vrijednosti. Uživam u stvaranju, ljeto je uvijek radno. Album je u završnoj fazi, a i pišem za druge izvođače. Glazba me uvijek nosila kroz život – sve je lakše uz pjesmu. Volim i nastupe uživo, ali i rad u studiju. Bez toga ne mogu i od toga živim.

