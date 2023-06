Omiljeno TV lice, voditeljica Antonija Blaće ovih je dana sa svojim suprugom Hrvojem Brlečićem na romantičnom putovanju.

"Pet ujutro je. Krećemo na put. Di idemo? Baš me zanima hoćete li pogoditi", napisala je Antonija uz fotografiju na kojoj njih dvoje poziraju u automobilu.

Odgovor je otkrila vrlo brzo. Zaljubljeni je par otputovao u New York.

Iz New Yorka je Antonija na svojim mrežama niz fotografija.

Sad je otkrila da su otputovali u New York i objavila nekoliko fotografija s putovanja.

"New York photo dump, prvi dio. Znam da fotke izgledaju random, ali nisu. Ovo je samo djelić onog sto smo obišli u samo dva dana. Central Park, prekrasna zelena, savršeno uređena pluća grada, vježbači, joggeri, trkači, psi, koncerti..sve je tu. Iza nas je upper west side. Katz's Delicatessen- restoran otvoren još 1888. Tu kažu da se jede najfiniji pastrami sendvič na svijetu, probali smo, stvarno je wow, inače tu se snimala ona poznata scena iz filma ‘Kad je Harry susreo Sally’. Ekstra i vrlo newyorkish doživljaj", počela je.

"Met Museum- da smo tu prepoznat ćete po Van Goghovom portretu. Pokušala sam i neku cool fotku na stepenicama ispred Meta, kao evo tu je Met gala, al stvarno nije išlo. Pogledali između ostalog izložbu o Karlu Lagerfeldu, ali fotke nikad neće biti kao doživljaj uživo, stavit ću to odvojeno. Met općenito možete dva dana samo u njemu hodati. METRO- sam po sebi uvijek bilo grada, ovdje osobito privlačan, barem meni, tu se sreću svi, malo je dotrajao, ali meni je to nekako šarmantno i ajmo radije reći vintage. Grad je fenomenalno povezan, a ako mene pitate - za malo odmora, a ako ipak ne želite gubiti vrijeme radije sjesti u metro pa odmarati. Em ljudi, em su stanice obogaćene plakatima, muralima, poezijom, kako gdje naletite", opisala je.

"Vešeraj- nije znamenitost, ali ovako Njujorčani to rade, nema mašina po stanovima nego zbilja very Seinfeldish, i kao sto vidimo u serijama - svaka zgrada ima svoj vešeraj koji se uglavnom plaća dolar dva za pranje i dolar dva za sušenje. United Nations- zadnja fotka - ljudska prava, da ne zaboravimo. Dosta me se dojmio obilazak UN-a moram priznati. To je za serijal samo po sebi", piše ona.

"Ostale fotke su samo naše napaćene noge i oči jer smo u 2 i pol dana prošli skoro 100000 koraka. Padamo s nogu ali ne damo se, hodamo jer tako se tu živi. Vajbamo. Aa zašto slika nemam previše, pogotovo ne dobrih jer svaku okinemo samo u nekom letu. Pa ne ispadnem dobro ni ja ni New York pa bi se trebalo namjestiti, a to mi malo bude gubitak vremena. Ali, probat ćuuuuuu, sad sam već ušla u ritam pa će biti lakše", zaključila je Antonija.