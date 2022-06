NEKAD I SAD / Kakva transformacija: Antonija Blaće izgubila 12 kila i izgleda bolje nego ikad? 'Ponekad si priuštim pizzu, sladoled'

Voditeljica Antonija Blaće (42), otkako je izdala knjigu sa savjetima za mršavljenje, izgleda sve bolje i bolje. Simpatičnu Šibenčanku u zabavnim emisijama gledamo već godinama, počelo je s "Big Brotherom", a traje s "Gospodinom Savršenim" i "Masked Singerom". Naime, Antonija je u više navrata znala izjaviti da godinama muči muku s viškom kilograma, no to je nije sputavalo u showbiznisu, a za Gloriju je otkrila detalje o svom brutalnom mršavljenju, izgubila je čak 12 kilograma. "Ujutro pojedem voće ili proteinski kruh s posnim sirom, šunkom, rajčicom i rikolom. Ručam komad proteina veličine dlana, povrće i salatu, a slično i za večeru. Ponekad si priuštim pizzu, smoki i sladoled. Toga se nikad neću odreći. Ne podržavam restrikcijske dijete jer se nakon njih događa jojo efekt - kad dođeš do cilja, vrlo brzo vratiš kilograme jer se vraćaš na staro.Nema potpunog izbacivanja namirnica, jedem količinu koja mi stane u dva dlana, povrća koliko želim, a u drugoj polovici dana ne unosim ugljikohidrate", kratko je objasnila Antonija kojoj je, kako kaže, najveća podrška bio suprug, bivši vaterpolist, Hrvoje Brlečić s kojim je 13 godina u braku. U galeriji pogledajte fantastičnu transformaciju simpatične Tonke...