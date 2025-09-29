Antonija Blaće o odnosu sa suprugom Hrvojem: 'U takvoj situaciji bi radije odabrala samoću'

RTL-ova voditeljica Antonija Blaće gostovala je u RTL.hr i Voyo podcastu "Spill The Tea" gdje je govorila o privatnim temama. Iako je njena karijera javna, privatni život pažljivo čuva, no ovog je puta podijelila duboka razmišljanja o ljubavi, partnerstvu i onome što je zaista važno za sretan život, a njezina je formula za uspjeh u privatnim i poslovnim odnosima vrlo jednostavna.

Na pitanje kako bi funkcionirala bez suprugove podrške, za RTL.hr kaže sljedeće:

"Partner koji nije podrška je kamen spoticanja. Zamislite da imate live emisiju, danima se tresete od treme, a kod kuće vas netko ometa jer je ljubomoran, jer mu je to tlaka ili ima nešto važnije. Dolazite na posao ranjeni iznutra, dekoncentrirani i frustrirani", objasnila je i dodala kako bi u takvoj situaciji radije odabrala samoću.

'Ne treba dramatizirati oko svega'

RTL-ova voditeljica rekla je da se njezin odnos s Hrvojem temelji se na timskom radu.

"Rekla sam da smo mi tim i da je to ono što je najbitnije", potvrdila je i dodala: "Potrebno je ne doživljavati sebe previše ozbiljno. Malo smisla za humor, ne treba dramatizirati oko svega. Kad osjetiš sigurnost, da te netko ne gnjavi, da vjeruje u tebe, onda možeš samo rasti. Ne vidim smisao u konfliktima. Zašto se ne može sve riješiti mirnim putem, intuitivno?", rekla je Antonija za RTL.hr.

