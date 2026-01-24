Antonija Blaće nam je otkrila kakva je kad se kamere ugase: 'Znam, nitko mi ne vjeruje'

RTL-ova voditeljica Antonija Blaće (46) ove je godine nominirana za prestižnu Večernjakovu ružu u kategoriji TV osobe godine, i to zahvaljujući projektu koji joj je donio potpuno novo profesionalno iskustvo – „Život na vagi“. Naime, Antonija se prošle godine po prvi put okušala u ulozi voditeljice „Život na vagi“, a emisija koja je dirnula gledatelje diljem Hrvatske dodatno je istaknula njezinu toplinu, empatiju i autentičnost. Publika ju je prepoznala kao osobu koja sudionike ne vodi samo kroz televizijski format, već i kroz važne životne promjene. U razgovoru za Net.hr Antonija otkriva kako je doživjela nominaciju, što ju je najviše dirnulo tijekom sezone i zašto smatra da se emocija nikada ne treba bojati.

Foto: Rtl

'Lijepo je kad dobiješ priznanje za to što radiš'

Kako ste reagirali kada ste doznali da ste nominirani za Večernjakovu ružu - i to baš zbog projekta koji vam je bio novo voditeljsko iskustvo?

Pa naravno da sam se razveselila! Lijepo je kad dobiješ priznanje za to što radiš.

'Život na vagi' je format koji traži puno empatije i odgovornosti - što vam je bilo najvažnije u pristupu kandidatima?

Teško pitanje jer nisam s nekom namjerom ulazila u razgovore s njima, samo sam željela da kažu što žele, ako treba, olakšaju dušu, šute ako žele, ali i da znaju da puno toga mogu i sami nadvladati.

Publika je posebno pohvalila vašu toplinu i autentičnost - koliko vam je bilo važno da ostanete 'svoja' pred kamerama?

To je uvijek najvažnije, ali želim napomenuti da je ovo format u kojem je voditelj zaista u drugom planu. On je tu da bude produžena ruka gledatelja koji ne mogu ući u ekran. Zato smo mi tu, da prenesemo reakciju kandidatima.

Je li postojao trenutak u sezoni koji vas je najviše dirnuo ili vam ostao u posebnom sjećanju?

Ma, sve je to dirljivo, jer se svi možemo poistovjetiti, svatko neku svoju muku ima i svatko neku svoju bitku vodi, nebitno jesu li u pitanju kilogrami ili nešto drugo.

Foto: Rtl

'Ljudi i osjećaja se ne treba bojati'

Kako ste balansirali profesionalnu distancu i emocionalnu uključenost u priče kandidata?

Nemam vam ja to. Čemu distanca? Barem se ljudi i osjećaja ne treba bojati.

Smatrate li da je 'Život na vagi' promijenio percepciju reality formata u Hrvatskoj - i ako da, kako?

Sigurno da je na neki način, jer smo shvatili da smo svi po nekim stvarima slični i da svi zapravo samo tražimo neku svoju malu sreću na ovaj ili onaj način.

Što vam ova nominacija znači u kontekstu vaše dosadašnje karijere?

Stvarno mi puno znači. Mislim, radimo mi svoj posao i bez nagrada, ali lijepo je kad znate da je ono što radite i kako radite - primijećeno. Pogotovo u žestokoj konkurenciji.

Foto: Rtl

'Privatno puno manje pričam'

Postoji li nešto što ste o sebi naučili kroz ovaj projekt što niste očekivali?

Da se uvijek može rasti i da nikad nije kraj i da nikad ne znaš sve i da uvijek može bolje.

Kako izgleda Antonija Blaće iza kamera nakon cjelodnevnog snimanja?

Isto kao i ispred, osim što privatno puno manje pričam! (smijeh) Znam, nitko mi ne vjeruje.

Što biste poručili gledateljima koji su vas podržavali tijekom sezone i sada u ovoj nominaciji?

Hvala svima na podršci, na lijepim komentarima, hvala za svaki glas koji će biti upućen za ovu nagradu, sve je ovo za vas, da se, kad upalite TV, osjećate da ste došli doma.

