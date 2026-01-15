Antonija Blaće bez zadrške o majčinstvu i komentarima koji su joj najteže pali

Antonija Blaće (46), hrvatska televizijska voditeljica i jedno od najprepoznatljivijih lica domaće TV scene, tijekom gostovanja u podcastu „Bez pardona s Idom“ progovorila je o pitanju koje je, kako kaže, zna biti izrazito frustrirajuće - „Kad će djeca?“.

Voditeljica je već 17 godina u braku sa suprugom Hrvojem Brlečićem (42), poduzetnikom, a njihova odluka ili životna situacija bez djece često je bila povod znatiželjnim pitanjima iz okoline. Istaknula je kako razumije da ljudi to najčešće pitaju bez loše namjere.

Kad pitanje prijeđe granicu

Ipak, Antonija je priznala da joj nije problem samo pitanje, već ton i osuđivanje koje ponekad dolazi uz njega. Posebno ju pogađaju komentari koji umanjuju vrijednost života bez djece, jer, kako naglašava, nitko ne zna kroz što netko prolazi.

Voditeljica je upozorila da razlozi zbog kojih parovi nemaju djecu mogu biti različiti – od zdravstvenih i ekonomskih do osobnih odluka. Smatra da se o toj temi treba govoriti s više empatije i razumijevanja, bez pretpostavki i osude.

Na kraju je poručila kako pitanje o djeci samo po sebi nije pogrešno, ali način na koji se postavlja čini veliku razliku. Bez osuđivanja i nametanja vlastitih stavova, takva pitanja mogu biti prihvaćena puno lakše i ljudskije.

