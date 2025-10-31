Anica Kovač o receptu za dugotrajan i skladan brak: 'Za obitelj se treba boriti'

Trideset godina nakon što je u Opatiji osvojila titulu Miss Hrvatske, Anica Kovač (49) ponovno je stala na istu pozornicu – ovaj put kao gošća. Jedna od najpoznatijih hrvatskih misica i supruga bivšeg nogometnog reprezentativca Roberta Kovača (51) priznala je kako joj je povratak na izbor bio posebno emotivan.

"Drago mi je što sam tu. Moja Miss Hrvatske bila je prije trideset godina, tako da mi je sad nekako slatko, kao da se vraćam u prošlost u Opatiju kad sam pobijedila", rekla je Anica.

Pobjeda joj je, kaže, otvorila mnoga vrata, no svijet izbora ljepote danas izgleda drukčije.

"Tada su se izbori poput Miss Hrvatske pratili više nego danas. Danas je modeling postao više stvar osobnosti, a ne samo ljepote. Ipak, mislim da prava misica mora imati i ljepotu i pamet", objasnila je.

Na kompliment o besprijekornom izgledu i pitanje o tajni njezine ljepote, Anica se prvo našalila kako su za sve zaslužna njezina djeca. Ipak, otkrila je i nekoliko praktičnih savjeta koji čine njezinu rutinu.

"Redovno idem na masaže, vjerujem da stručna masaža najbolje djeluje na lice. Osim toga, ne trudim se sakriti godine - vide se i to je u redu. Po danu hodam s maskama po kući, nekad me ni djeca ne prepoznaju", rekla je. Ponekad koristi i bogatije kreme, ali ističe da svatko treba pronaći što mu odgovara.

"Nema tu nekog pravila, važno je redovito se njegovati i biti uredan", sumirala je.

U čemu je tajna braka Anice i Roberta Kovača?

Podsjetimo, s Robertom Kovačem Anica se vjenčala 2001. godine što znači da će uskoro proslaviti čak 25 godina braka, tijekom kojeg su dobili troje djece - Marka (24), Elenu (22) i Loree (17). Iako zbog suprugovog posla u Njemačkoj gdje radi kao nogometni trener, i Markovog školovanja u Americi obitelj često provodi vrijeme na različitim adresama, Anica kaže da se trude biti zajedno kad god mogu.

"Najljepše nam je kad smo svi na okupu, pogotovo za blagdane", priznala je bivša misica.

Na pitanje o receptu za dug i skladan brak, Anica je kroz smijeh citirala Robertovu šalu: "Mi se ni ne viđamo!", a potom je objasnila da je odgovor zapravo vrlo jednostavan: "Zajedno smo dugo, dobro se poznajemo, volimo se i poštujemo. Za obitelj se treba boriti – to je ono najvažnije", zaključila je Anica.

