LJUBITELJICA MINIMALIZMA / Angelina Jolie prkosila vrućinama u elegantnom bijelom izdanju od glave do pete kojem je nemoguće pronaći manu

Kada je riječ o modnom stilu Angeline Jolie vrijedi ona - manje je više. Ljubiteljica minimalizma je ulovljena na ulicama New Yorka u društvu djece i u bijelom izdanju od glave do pete. Od prirodnih tonova Angelina cijeni i bež, nosi je u raznim prigodama, od premijera do svakodnevnih kombinacija. Za izlazak u grad bivša supruga Brada Pitta nosila je dugu bijelu haljinu i bež sako preko nje dok je na glavi imala velike sunčane naočale. Moramo priznati, Angelina je oličenje prave elegancije.