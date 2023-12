Iako je svestrana u poslovnom kontekstu, Anezi je jednom prilikom priznala: "Od malena sam u tome, ali nikada sebe ne bih nazvala muzičarem u smislu većeg poznavanja instrumenata i teorije glazbe. To je kod mene dosta osnovno. Prvenstveno sam pjevačica po prirodi, glavni vokal. Nikada nisam imala želju naučiti svirati dok pjevam, jer me to jako koči u prisutnosti na pozornici, tj. umanjuje moju 'stage presence'."